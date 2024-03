Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 9 al 15 marzo 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca, a partire da lunedì 11 marzo “trasloca” nella fascia mattutina di Rete 4 e andrà in onda dalle 10.00 alle 10.55. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Josie e Paul. Quest’ultimo, dopo aver scoperto che la ragazza è felice con Paul, decide di aprtire per Londra. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazione Tempes ta d’amore, trame puntate dal 9 al 15 marzo 2024

Nelle prossime puntate Tempesta d’Amore – in onda dal 9 al 15 marzo – vedremo Paul prendere un’importante decisione. Dopo aver avuto conferma da Josie che lei è felice insieme a Leon il Vogt pensa che la miglior cosa da fare sia accettare l’offerta di Costanze e partire per Londra.

Il ragazzo si prepara a fare le valigie, mentre Constanze trema al solo pensiero che la sua bugia venga scoperta.

Josie però appare particolarmente triste. La consapevolezza di non rivederlo più la getta nello sconforto. Dovrà davvero dire addio a Paul? La svolta arriva quando Josie gli ricorda a che prima di partire deve riscuotere il suo premio e che può seguire il laboratorio di praline da lei.

Vogt decide di recarsi a riscuotere la sua vincita il giorno stesso, poi confessa a Constanze di aver cambiato idea e aver deciso di stare da Josie. Proprio in quel momento arriva una notizia importante.

Tempesta d’amore, spoiler al 15 marzo 2024

Leon e Josie si sono trovati a essere in competizione e la figlia di Yvonne teme che questa situazione possa farla soffrire. Sua madre organizza per i due ragazzi una serata karaoke. Il giovane cioccolataio trova una soluzione per la rivalità professionale con Josie, ma non riesce a fare a meno di essere geloso di Paul, dopo aver saputo che il ragazzo seguirà il laboratorio di praline con lei.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Christoph confessa i suoi sentimenti ad Alexandra. Lei – dopo aver ignorato le sue avances per giorni – inizia a cedere. Una nuova love story? L’arrivo improvviso del marito di lei al Fürstenhof sconvolge tutto.

Markus è giunto all’hotel per occuparsi della ristrutturazione dell’ala est dell’immobile, almeno questo è ciò che dice a Werner quando lo incontra al suo ritorno dalla riabilitazione.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 10:00 circa fino alle 10:55. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.