Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 6 al 12 aprile 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca, a partire da lunedì 11 marzo ha “traslocato” nella fascia mattutina di Rete 4 e va in onda dalle 10.00 alle 10.55. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Josie, che dovrà fare i conti con una proposta decisamente insolita di André. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazione Tempes ta d’amore, trame puntate dal 6 al 12 aprile 2024

Paul farà il possibile affinché Josie possa partecipare alla competizione di creazioni di cioccolato, ma il fatto che la ragazza sia ancora in fase di tirocinio non giocherà a suo favore. Come prevedibile la sua candidatura verrà respinta.

André cercherà allora di risolvere la situazione di Josie proponendole di partecipare lui al concorso e presentare le sue praline. La ragazza rimarrà sconvolta da una simile proposta e si rifiuterà di cedere a questi compromessi. Più tardi però, vedendo che il Caffè Liebling comincerà a soffrire per la concorrenza spietata della Schoko-Götter, deciderà di tornare sui suoi passi.

Tempesta d’amore, spoiler al 12 aprile 2024

Helene apparirà sconvolta dopo il bacio scambiato con Andrè. Deciderà però di non parlargli dei sentimenti che prova per lui, convinta che lo chef non ricambi il suo amore. Le cose potrebbero però prendere una piega imprevista durante una cena organizzata da André per ringraziare la donna che lo ha aiutato con i lavori di casa.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Christoph dovrà presentarsi in tribunale per risolvere una vecchia questione che riguarda Ariane. Alexandra gli offrirà il suo sostegno e – dopo il trionfo nella causa – i due si avvicineranno ancora di più.

Valentina si troverà a dover affrontare un momento particolarmente difficile quando i suoi segreti verranno alla luce. Dopo aver mentito al padre riguardo alla sua situazione lavorativa, la giovane sarà costretta a confessare a Robert la verità. Come reagirà lui di fronte alle sue bugie?

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 10:00 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.