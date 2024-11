Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 4 all’8 novembre? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati su Valentina e Greta, che vivranno momenti di tensione a causa dell’amore per Noah.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Valentina sempre più ostile con Greta

La giovane Saalfeld sarà sempre più ostile con Greta, e la loro collaborazione – dopo che Valentina avrà iniziato il suo tirocinio al Fürstenhof – si farà ogni giorno più tesa. La cuoca in un primo momento farà fatica a comprendere il comportamento della ragazza, ma poi tutto apparirà chiaro quando Noah le confesserà che l’amica saprà della loro relazione.

Greta a quel punto deciderà di affrontare direttamente la giovane Saalfeld, e le assicurerà che le sue intenzioni nei confronti di Noah sono serie. Vedendo la reazione di Valentina Greta capirà che la ragazza è innamorata di Noah Schwarzbach.

Valentina negherà di provare dei sentimenti per il figlio di Alexandra, ma la cuoca preferirà dare alla sua relazione con Noah una svolta e presserà il ragazzo per fidanzarsi ufficialmente. La relazione tra Noah e Greta diventerà così di dominio pubblico, e Robert ne approfitterà per chiedere alla cuoca di convincere l’amato a mediare tra i suoi genitori e Leander.

Tempesta d’amore, spoiler all’8 novembre

Eleni festeggerà il suo compleanno prima a cena con Christoph e poi – il giorno seguente – facendo un’escursione in montagna con Alexandra, Markus e Noah. L’odio che Markus prova per Christoph però, finirà per rovinare tutto.

Le parole di Günther spingeranno Vanessa e Carolin a iniziare a sognare di sposarsi. Entrambe prepareranno così una proposta di matrimonio per la compagna, senza dirsi nulla. Quando Max verrà a sapere che le due ragazze si saranno fidanzate ufficialmente ne resterà visibilmente scosso. Per distrarlo dal suo dolore, Michael gli consiglierà di uscire con altre ragazze. Il personal trainer tuttavia non vorrà saperne, ma poco dopo una bella sconosciuta gli farà cambiare idea.

Al Fürstenhof arriverà Imani Kariki, giovane imprenditrice africana amica di Eleni e di Leander.

Christoph nel frattempo ribadirà ad Alexandra che tra loro non c’è più nulla, e la donna deciderà di lasciare l’hotel a 5 stelle insieme a Markus. Prima di partire però deciderà di fare una passeggiata in riva al lago per schiarirsi le idee.