Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 30 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4. I nuovi episodi inediti saranno incentrati sulla condanna di Ariane e il rilascio di Josie, ma anche sulla fine della relazione tra Rosalie e Michael. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazione Tempes ta d’amore, trame puntate dal 30 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024

La storia d’amore tra Rosalie e Michael subirà una svolta inaspettata nel corso delle prime puntate del 2024. Il medico infatti si renderà conto che è inutile tenere Rosalie legata a sé, visto che il cuore della donna appartiene un altro uomo, e deciderà di troncare la loro relazione. Si tratterà di una decisione sofferta per il giovane medico, che non ha smesso di amarla, ma proprio in nome di quell’amore sentirà che è giusto lasciarla libera di trovare la felicità. Rosalie riuscirà a raggiungere Raphael in tempo, e prima che lui parta le racconterà quanto accaduto. Lui le offrirà tutto il suo appoggio e le farà una proposta che la lascerà a bocca aperta.

Nel frattempo Shirin pubblicherà le foto dei baci, suscitando emozioni contrastanti in Gerry. Come se non bastasse l’uomo dovrà fare i conti anche con dei commenti social piuttosto denigranti. Sarà proprio Shirin a trovare una possibile soluzione, mentre Merle preferirà restare in silenzio.

Tempesta d’amore, spoiler al 5 gennaio 2024

Per Ariane intanto non ci sarà niente da fare, e nonostante abbia fatto il possibile per riuscire a vincere il processo, la giuria la dichiarerà colpevole e la condannerà all’ergastolo.

Paul e Constanze saranno entrambi felici per il rilascio di Josie. I due si avvicineranno a tal punto che tra loro starà per scattare un “quasi bacio”, interrotto però dall’arrivo di Henning. Nonostante questo Constanze non si arrenderà, e proporrà a Paul una romantica colazione in riva al lago. Ignara di tutto, Josie penserà di dare una seconda chance alla sua storia con il Vogt.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Gerry si troverà a dover fare i conti con i sentimenti non corrisposti di Shirin. Il giovane resterà profondamente deluso quando proporrà alla ragazza un viaggio in Irlanda. La reazione di Shirin costringerà Gerry a risvegliarsi dal suo sogno in cui immaginava un futuro con lei.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.