Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 28 ottobre al 1° novembre? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati su Erik e Yvonne, che saranno impegnati in una sfida senza esclusione di colpi per aggiudicarsi il posto di direttore amministrativo del Fürstenhof.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Erik Vogt in corsa per il posto di direttore

Fin dal suo arrivo al Fürstenhof, Erik ha dimostrato la sua abilità in un percorso formidabile, che lo ha portato a trasformarsi da dark man impegnato nella distruzione dei Saalfeld a uomo di fiducia di Werner.

Nonostante i suoi intrighi con Alexandra, il ragazzo era riuscito a ottenere il ruolo di direttore amministrativo, ma una “guerra privata” con Christoph lo aveva riportato dietro al bancone. Da quel momento Vogt ha sempre sognato il momento in cui avrebbe potuto tornare a ricoprire un incarico così importante, e quel momento sembrerà avvicinarsi quando Werner – approfittando dell’assenza di Florian – gli proporrà una promozione. La proposta di Werner conterrà però una clausola, ovvero il fatto che Eric convinca il fratello a permettere il passaggio delle acque termali di Saalfeld attraverso la sua riserva naturale.

Tempesta d’amore, spoiler al 1° novembre: Florian furioso con Eric

Quando Florian Vogt scoprirà il patto che suo fratello avrà fatto con Werner sarà furioso. Tuttavia il ragazzo capirà anche le ambizioni di Eric, e proprio per favorirgli una promozione finirà per accettare un accordo con il vecchio Saalfeld.

Tutto a posto quindi? Purtroppo no, visto che Werner aveva promesso a Eric una promozione, senza però specificare che intendeva dargli l’incarico di PR dell’hotel. La sua proposta sarà quella di direttore del ristorante, un posto che oltre tutto avrà anche un’altra pretendente.

Eric e Yvonne rivali nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Ben presto scopriremo che anche Yvonne sarà interessata al posto di direttore del ristorante. La compagna di Eric non nasconderà il suo interesse per quella posizione, e tra i due fidanzati inizierà una vera e propria guerra per riuscire ad accaparrarsi il posto.

Chi dei due riuscirà a spuntarla? Al momento gli spoiler tedeschi non forniscono altre news, ma appare evidente che il conflitto lavorativo possa anche ripercuotersi sulla vita sentimentale dei due.

Tempesta d’amore, cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

I sensi di colpa non lasceranno Leander, e il ragazzo – su consiglio di Hildegar – deciderà di scrivere una lettera a Vroni. Eleni si offrirà di accompagnarlo alla tomba della sorella, ma i due verranno sorpresi da un temporale e saranno costretti a passare una notte in una baita. Nella notte la ragazza verrà assalita dagli incubi. Leander si renderà conto che per lui e la sua amata non ci sarà futuro. Dopo la loro rottura definitiva Eleni cercherà conforto in Markus. Quest’ultimo penserà di rivelare alla figlia che le accuse contro il medico sono frutto di un intrigo di Alexandra.

Alfons suggerirà a Max di chiedere un supporto legale a Günther. Lui riuscirà a salvare il fitness trainer da una situazione pericolosa, ma in cambio gli chiederà un favore. L’uomo vorrebbe organizzare una festa a sorpresa per Valentina, e prometterà di non partecipare. Poi però tradirà la parola data e arriverà ai festeggiamenti, dimostrando così di aver sempre manipolato tutti. Vanessa ribadirà ancora di non volere che suo padre faccia parte della sua vita, e lui – consapevole di averla persa per sempre – si preparerà a lasciare Bichleim. Prima di farlo scriverà una lettera per il nipotino Arthur. Vanessa leggendola resterà colpita e deciderà di concedere al padre una seconda possibilità.

Valentina sarà al settimo cielo per l’inizio del suo tirocinio al Fürstenhof, almeno fino a quando non scoprirà che Greta sarà il suo nuovo capo.