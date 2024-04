Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 27 aprile al 3 maggio 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4, promette grandi colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Vanessa, che confusa deciderà di allontanarsi per un po’ dal Fürstenhof, e sul ritorno di Markus. Riflettori puntati anche su Shirin, che rischierà la vita nei prossimi episodi Tempesta d’Amore. Curiosi di sapere di chi si tratta? Continuate a leggere per scoprire tutte le news.

Anticipazioni Tempes ta d’amore, trame puntate dal 27 aprile al 3 maggio 2024

Dopo il bacio appassionato con Carolin, Vanessa è confusa. Decisa a capire cosa prova per lei prima di sposare Max, la Sonnbichler le propone di passare una serata romantica insieme. La Lamprecht rimane sconcertata dalla proposta di Vanessa, e temendo che lei la stia usando come “test” per poi tornare da Max, prende le distanze.

Il cambiamento di Vanessa lascia la Lamprecht confusa, e la spinge a compiere un gesto inatteso. Vanessa decide di allontanarsi dal Fürstenhof per qualche giorno per schiarirsi le idee.

Solo più tardi Vanessa si convince di non poter rinunciare al suo sogno di una “famiglia tradizionale”. A farle cambiare idea è un gesto di Max, che a sorpresa acquista una carrozzina in vista della loro famiglia futura.

Tempesta d’amore, spoiler al 3 maggio 2024

Nei prossimi episodi Tempesta d’Amore vedremo anche riaccendersi le speranze di Gerry su Shirin. Il ragazzo fa un sogno premonitore nel quale “vede” l’amata riacquistare la vista. Lei però è molto meno ottimista, e i fatti purtroppo le danno ragione.

I suoi occhi purtroppo non sono guariti e la sua unica chance di recuperare la vista arriva dal trapianto della cornea. La giovane cerca di abituarsi alla sua nuova vita da non vedente, ed è determinata a provare a Gerry la sua indipendenza. Ma proprio questa sua determinazione la porta a compiere un gesto imprudente che potrebbe costarle la vita.

Solo l’intervento di Valentina riesce a scongiurare il peggio. Riconoscente, la Ceylan si confida con la giovane Saalfeld, che riesce a rincuorarla.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Markus torna al Fürstenhof, deciso a lottare per il suo matrimonio, e di fronte all’ennesimo rifiuto di Alexandra, finisce per mostrare il suo lato peggiore, mettendo la moglie di fronte ad un vero e proprio ricatto.

Paul e Josie vivono il loro amore alla luce del sole e sognano di sposarsi nel castello dove si sono giurati amore eterno. Peccato però che il prezzo richiesto dal proprietario sia troppo alto per le tasche di Erik. Mentre Josie riesce a trovare la pralina di cioccolato perfetta per il concorso ispirandosi a un regalo ricevuto dal suo amato, Erik è in crisi a causa della sua impossibilità a pagare l’affitto del castello dove la coppia sogna di sposarsi.

André – dopo aver assunto una dose eccessiva di tranquillante – appare totalmente fuori controllo e finisce per rivelare a Max un segreto a lungo custodito.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.