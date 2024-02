Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 24 febbraio al 1° marzo 2024 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4, giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Henning che rimarrà “folgorato” dall’incontro casuale con Nina. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Nuova love story in arrivo nelle prossime puntate Tempesta d’Amore. I protagonisti saranno Henning e Nina, e tutto inizierà quando il ragazzo incontrerà casualmente la donna, destinata a cambiargli per sempre la vita. Tra loro scatterà immediatamente il classico colpo di fulmine, anche se la loro storia si preannuncia complicata.

Per il giovane sommelier sembrerà finalmente aprirsi un periodo decisamente più roseo, dopo la dolorosa fine della sua relazione con Shirin e aver rischiato di perdere il lavoro. Proprio il fallimento del suo progetto destinato a salvargli il posto segnerà l’inizio di una nuova storia. Von Thalheim aveva infatti promesso di organizzare una degustazione di vini e praline di cioccolato nella speranza di impressionare i proprietari del Fürstenhof, ma il ritardo nella consegna dei pregiati vini lo aveva fatto infuriare.

Determinato a chiudere ogni rapporto con l’azienda vinicola responsabile della fornitura, Henning cambierà idea quando si troverà davanti la proprietaria. Sarà infatti Nina Gesang a scusarsi personalmente con lui per il contrattempo, e la bellezza della giovane donna farà scattare in lui il colpo di fulmine.

Tempesta d’amore, spoiler al 1° marzo 2024

Anche la giovane imprenditrice resterà affascinata dal bel sommelier, tanto da accettare un invito di quest’ultimo a degustare insieme dei vini nella cantina del Fürstenhof. Tuttavia Nina nasconderà alcuni segreti, che inizieranno a venire a galla quando Henning la troverà addormentata nella lavanderia dell’hotel.

La Gesang sarà così costretta a rivelare a Henning di essere sonnambula, e in quell’occasione gli confesserà anche che la sua azienda sarà in gravi difficoltà, e rischierà il fallimento a causa dei debiti. Il sommelier tuttavia non si lascerà spaventare, e la bacerà.

Tra i due nascerà poi un malinteso. Quando Nina vedrà Henning abbracciare Constanze penserà che si tratti della moglie e scapperà via. Dopo averla raggiunta e aver chiarito le cose, i due innamorati finiranno a letto nella stanza di lei al Fürstenhof.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Christoph si scuserà con Alexandra per il dolore che le avrà causato e lei sembrerà perdonarlo. Poco dopo l’albergatore sentirà però una telefonata della donna al marito, nella quale affermerà che presto lo avrà in pugno. Alexandra sospetterà che Christoph abbia udito qualche frase compromettente mentre era al telefono col marito. Poco dopo la donna condividerà con Christoph un progetto per contrastare Werner e Robert.

Josie si riconcilierà con Erik e ammetterà che avrebbe voluto che fosse lui il suo vero padre, prima di mettersi sulle tracce del suo padre biologico. Erik sarà preoccupato dal progetto di Josie e le nasconderà un dettaglio importante. Poco dopo l’uomo racconterà a Gerry di aver scoperto dove abita il padre della ragazza e si appresterà a partire con Yvonne per Francoforte.

Carolin accetterà la proposta di matrimonio di Michael.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.