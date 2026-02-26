Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof, in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 2 al 6 marzo.

Tempesta d’amore, anticipazioni al 6 marzo

Henry fa fatica ad accettare il fatto che sua madre Sophia possa averlo ritrovato, ed è furioso con lei. Il ragazzo chiude la porta a iogni tentativo di chiarimento da parte della donna, affermando che non potrà mai perdonarla. Sophia scopre che – di lì a breve – il Fürstenhof aprirà un casinò privato.

Quando la donna però scopre che il figlio è innamorato di Maxi, decide di usare questo legame che il ragazzo ha con la Saalfeld per costringerlo ad aiutarla nei suoi piani. Intanto all’hotel arriva anche Georg Keller, il fidato maggiordomo di Sophia.

Per cercare di togliere alla madre la possibilità di sfruttare il suo legame con Maxi e proteggere quest’ultima, Henry decide di allontanare la ragazza da lui.

Clamorosa decisione di Greta nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Il confronto con Luis, spinge Miro a lottare per difendere la sua relazione con Greta. Poco dopo però, un incidente rischia di rovinare tutto.

La giovane – seppur con il cuore spezzato – decide di concentrarsi sulla sua relazione con Luis e sull’apertura del nuovo ristorante. Ma può davvero finzionare? Greta si rende conto che n on può andare contro il suo cuore, e per questo annuncia a tutti la fine della sua relazione con Sommer e il naufragare del loro progetto per il nuovo ristorante. La ragazza potrà tornare a lavorare al Fürstenhof?

Trame settimanali Tempesta d’amore

Se il futuro professionale di Greta rimane incerto, di sicuro la giovane potrà godersi i complimenti di Michael. Il giovane medico scopre infatti che la sua miracolosa guarigione alla mano non è dovuta all’elettroterapia di Yvonne, ma piuttosto a una spezia che Greta ha utilizzato.

Purtroppo però questo non basta a garantirlee di nuovo un futuro professionale nel prestigioso hotel a 5 stelle: Markus rifiuta di riassumerla e la giovane deve cercare un altro lavoro.

Anche la sua situazione personale sembra far fatica a decollare. Greta e Miro si ritrovano inun rifugio in montagna durante un temporale. Quando tra loro sta per scoppiare la passione però, lui si tira indietro facendola infuriare.

Cos’altro accade nella serie tv tedesca di Rete 4?

Un progetto dei Saalfeld fa preoccupare Yvonne. Mentre fervono i preparativi per una serata di prova al casinò, i proprietari del Fürstenhof invitano anche Eric a partecipare come giocatore. La donna teme che questo possa causare una ricaduta nei problemi di gioco del compagno. Subito dopo lei è costretta a partire per Lisbona, e durante la sua assenza Eric riceve da Werner un incarico al casinò.

Henry scopre qualcosa sulle condizioni finanziarie dei Saalfeld e omette di parlarne con sua madre. Michael spera ancora nel ritorno di Nicole, ma la sua carriera a Broadway procede alla grande.