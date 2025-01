Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 6 al 10 gennaio? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle nuova settimana riflettori puntati su Bernd Brandt, una vecchia conoscenza di Otto che arriverà al Fürstenhof.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame al 17 gennaio 2025

Una delle new entry più attese sta per fare il suo ingresso nel prestigioso hotel. Si tratta di Bernd Brandt, che nei prossimi episodi Tempesta d’amore arriverà a creare scompiglio. Presto scopriremo che l’uomo sarà una vecchia conoscenza di Otto, al quale avrà rovinato la vita in passato. Inevitabilmente von Arnsberg sarà prevenuto e diffidente verso il nuovo arrivato, che però lo stupirà con un gesto inaspettato.

Sarà proprio Bernd a pagare i debiti di Otto, dimostrando così di essersi pentito. Tuttavia è ancora troppo presto per dire se quel pentimento sarà davvero sincero, o se la new entry abbia agito per un secondo fine.

Il gesto inaspettato di Brandt intanto riesce a convincere Otto, che finisce per cedere alle sue insistenze e dargli un’opportunità nella sua startup. Valentina, però, nutre forti sospetti nei confronti del nuovo arrivato e non nasconde la sua preoccupazione.

Valentina rapita nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Nel frattempo l’assenza di Valentina getta tutti nel panico. Leander si rivolge a Werner e Robert per avere notizie della ragazza e scopre con orrore che qualcuno ha chiesto un riscatto per il suo ritorno. La scoperta della richiesta di riscatto getta un’ombra sinistra sulla vicenda.

Anche Eleni è sconvolta dalla scomparsa di Valentina e cerca rifugio nell’affetto di Leander, ferendo involontariamente i sentimenti di Julian. Quest’ultimo, deluso e amareggiato, si confida con Christoph.

La cosa più urgente da fare è trovare i soldi per il riscatto, e Werner e Robert non esitano a chiederli a Christoph. L’albergatore promette di aiutarli, ma insiste anche per informare la polizia.

Bernd – l’artefice del rapimento di Valentina – viene a conoscenza del tentativo dei Saalfeld di coinvolgere la polizia. Terrorizzato per le possibili conseguenze, decide di alzare la posta in gioco. Werner e Robert iniziano a sospettare che il colpevole sia qualcuno molto vicino, e i loro sospetti si concentrano su Otto. Il ragazzo però – quando viene messo davanti alle accuse esplicite dei Saalfeld – confessa di amare Valentina e dichiara che non le farebbe mai del male.

Tempesta d’amore, spoiler al 17 gennaio

Mentre Markus è alle prese con la disperata impresa di far sparire le prove del suo crimine, un improvviso capogiro lo coglie alla sprovvista. Leander, preoccupato per le condizioni di salute dell’amico, insiste affinché si rechi in ospedale. In seguito Markus parte per un viaggio di lavoro a Francoforte, e al suo ritorno dice ad Alexandra che è andato tutto bene. La donna però scopre che le cose non stanno proprio così.

Nicole intraprende una corrispondenza segreta con il suo ammiratore misterioso, inconsapevole che si tratti proprio di Michael. In seguito la donna aspetta con impazienza una nuova lettera dal suo ammiratore segreto, ma la posta resta vuota. Delusa e confusa, inizia a sospettare che Robert possa essere coinvolto in questa storia. Tuttavia i suoi sospetti potrebbero essere cancellati dalla rivelazione di Michael: il ragazzo infatti sembra intenzionato a confessarle di essersi preso una cotta per lei.

Otto è innocente, e comincia a sospettare che dietro quanto accaduto ci sia lo zampino di Bernd. Per questo motivo segue il ragazzo, arrivando a scoprire dove tiene prigioniera Valentina. Otto a quel punto interviene per salvarla, mettendo a rischio la sua vita. Bernd viene arrestato e Otto viene ricoverato per curare un colpo di pistola che lo ha raggiunto alla spalla. Valentina va a trovarlo in ospedale e gli conefssa di essersi innamorata di lui.

Tempesta d’amore, cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Theo è sommerso dalle nuove responsabilità lavorative, ma fortunatamente può contare sull’aiuto di Julian. Nel frattempo, Alfons, sempre attento ai dettagli, inizia a sospettare che qualcosa non quadri nel comportamento di Theo. Il giovane cerca di far colpo su Lale aiutandola sul lavoro, ma i suoi problemi di memoria lo portano a combinare un guaio.

Eleni scopre che il gemello da polso rinvenuto nelle acque termali appartiene a Markus.