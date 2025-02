Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Tempesta d’Amore in onda dal 10 al 14 febbraio? Le trame settimanali della soap tedesca ambientata al Fürstenhof preannunciano puntate ricche di colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle nuova settimana riflettori puntati su Greta, che si preparerà a reagire alle pesanti accuse di Mario.

Tempesta d’Amore, trame al 14 febbraio 2025

Greta, con il cuore in gola, si presenta all’appuntamento con Mario, determinata a ottenere una confessione. Ma proprio quando sta per raggiungere il suo obiettivo, l’arrivo inaspettato di Noah rovina tutto.

Con una mossa a sorpresa, Mario sporge denuncia contro Greta e Noah, accusandoli di aggressione e ricatto. La notizia minaccia di travolgere il Fürstenhof, e Greta decide di dimettersi per evitare uno scandalo. Grazie alla prontezza di Theo, Greta riesce poi a recuperare la registrazione che scagiona lei e incrimina Mario. Quest’ultimo, di fronte all’evidenza, è costretto a ritirare la denuncia contro la cuoca, ma non contro Noah.

Lale respinge Theo nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Durante un corso di primo soccorso, Lale e Theo si ritrovano a collaborare, riaccendendo un’antica complicità. Ma quando Theo cerca di riallacciare i vecchi rapporti, Lale lo respinge, fermando sul nascere ogni speranza di riavvicinamento.

Le parole di Lale – pronunciate senza pensare – riaprono vecchie ferite in Theo, riportandolo a un doloroso passato. Consapevole del male provocato, la ragazza si scusa. Lale sospetta che Theo abbia un problema psichico e decide di parlarne con Leander.

Spoiler al 14 febbraio Tempesta d’amore

Grazie al tempestivo intervento di Alfons, lo scontro tra Leander e Julian viene evitato in extremis. Consapevole del suo errore, il giovane medico promette a Eleni di rispettare la sua scelta e si impegna a non interferire più nella sua vita.

Poco dopo Julian deve fare i conti con una grossa delusione. Il ragazzo è al settimo cielo per la gravidanza di Eleni, fino a quando non scopre che Leander era stato informato del bambino in arrivo prima di lui. Per tenere la donna che ama legata a sé, Julian decide farle una proposta di matrimonio.

Superata la sorpresa iniziale, Eleni decide di accettare la proposta di matrimonio di Julian, spezzando il cuore di Leander.

Cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

La dura prova a cui è sottoposta Yvonne sembra non dare grandi speranze: la donna scopre infatti che – nonostante le pesanti cure – la sua condizione è peggiorata.

Nicole decide di esibirsi alla Festa di Primavera accompagnata al pianoforte da Michael, e questo accende una scintilla di gelosia in Robert, che non riesce a nascondere il suo disagio di fronte all’evidente complicità tra i due. Robert accusa apertamente Michael di volergli soffiare Nicole, scatenando una furiosa discussione. Il medico – ferito dalle parole dell’amico – gli rinfaccia di non sentirsi all’altezza della donna che ama, spingendo Robert a una confessione che potrebbe cambiare tutto.