Tempesta d’amore ci accompagnerà da sabato 1 giugno a venerdì 7 c.m. ininterrottamente. Non ci saranno cambiamenti di orario per la soap tedesca, che a differenza delle altre verrà trasmessa ogni sera da Rete 4. Denise e Annabelle continueranno a scontrarsi, mentre Valentina vorrà vedere Fabien. Joshua e Denise saranno sorpresi da un temporale e succederà un imprevedibile fattaccio, di che si tratterà?

Tempesta d’amore anticipazioni: il desiderio di Valentina

Sarà una settimana ricca di colpi di scena, la prossima, per la soap tedesca. Giorno dopo giorno ve ne accorgerete e sarete più interessati.

Sabato, 1 giugno 2019

Mentre Denise sta specchiandosi nuovamente, arriverà Annabelle, sua sorella che la invita che sarà invitata a fare la stessa azione. Annabelle accetterà e vedrà solamente la

propria immagine riflessa dallo specchio, per cui, si infurierà e getterà a terra lo specchio che si romperà.

Domenica, 2 giugno 2019

Valentina cercherà in tutti i modi di fare in modo che Robert le conceda finalmente di vedere Fabien. L’uomo però sarà contrario a farlo e la giovane scapperà e, senza essere vista lo raggiungerà.

Lunedì, 3 giugno 2019

Joshua e Denise verranno sorpresi dall’arrivo di un brutto temporale e trascorreranno la nottata in una baita. neanche a dirlo Annabelle si infurierà molto per questo. Werner continuerà nel suo corteggiamento a Hildegard, ma non otterrà alcun esito positivo.

Martedì, 4 giugno 2019

Robert non cederà ad alcuno dei ricatti che gli farà Christoph. Questo dirà a Eva che il marito la sta tradendo con Tina. Denise confesserà a Joshua che lei l’ha baciato mentre era in ospedale in coma.

Mercoledì, 5 giugno 2019

Joshua non crederà che Denise abbia avuto il potere di risvegliarlo con un bacio dal coma. Annabelle infatti sosterrà di essere stata lei. Christof riferirà ad Eva

di aver colto in flagrante Robert e Tina mentre si stavano baciando.

Giovedì, 6 giugno 2019

Robert assicurerà ad Eva che non sta intrattenendo alcun rapporto con Tina. Eva

confesserà a Robert le parole di Tina. Quest’ultima infatti le ha rivelato l’amore che prova per lui. Romy convincerà Paul a organizzare un matrimonio bavarese come la tradizione riporta.

Venerdì, 7 giugno 2019

Denise proporrà a Joshua di darle un altro bacio per provare che all’ospedale gliel’aveva dato lei. Lui si rifiuterà, visto che è insieme ad Annabelle e intende fidarsi di lei. Intanto arriveranno gli inviti relativi il ballo degli albergatori bavaresi. Werner vorrà che Joshua sia presentato come comproprietario dell’hotel.

Tempesta d’amore ci riserva sempre episodi imprevedibili, che ne dite?