Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 9 al 15 luglio 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 9 al 15 luglio 2022

Florian si reca nel bosco, da solo, alla ricerca di corna di cervo. All’improvviso inizia a sentirsi male e perde i sensi. Per uno strano caso in quel momento Maja, che si sta preparando per gli esami aiutata da Hannes, dice di avere la sensazione che il guardaboschi sia in pericolo. La giovane von Thalheim è in ansia per l’esame e il Fröhlich pensa di prepararle un bigliettino che possa aiutarla in caso di necessità.

Fortunatamente però Maja non ha bisogno di quel piccolo aiuto: l’esame va benissimo e lei consegna i documenti in poco tempo. Peccato solo che insieme alla prova scritta finisca per errore anche il biglietto di Hannes. Quando Maja si accorge di cosa è accaduto si confida con Shirin.

Durante la riunione dei soci Ariane dice agli altri che ha deciso di concedere la baita per

la festa di Erik. Werner e Christof insorgono, ma poi accettano la sua decisione quando la Kalenberg spiega loro che si tratta di un favore fatto a Florian.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Robert geloso di Patrick

Patrick non riesce a darsi pace del fatto che le sue figlie si siano allontanate da lui e si confida con Cornelia. Lei lo rassicura, dicendogli che il tempo risolverà le cose, come è già accaduto a lei con Benni. Nella notte Patrick manda a Cornelia dei messaggi dove le confessa di provare ancora una forte attrazione per lei, e si dice convinto che anche lei abbia avuto la stessa sensazione. Robert legge gli sms di nascosto e intima Patrick di stare lontano dalla sua compagna.

Cornelia scopre da Patrick che Robert ha letto quei messaggi e lo affronta, prima di provare a tranquillizzare il compagno dicendogli che lo ama e che non lo tradirebbe mai. Ma sono queste le stesse parole che Cornelia ha detto al suo ex marito? Robert è ormai dilaniato dai dubbi e inizia a pensare di cacciare Patrick dall’hotel. Ariane lo istiga a farlo, dicendosi disposta ad appoggiarlo. Intanto la presenza del Krieger ha messo in crisi il rapporto tra Robert e Cornelia. Quest’ultima chiede all’ex marito di andarsene, ma Ariane interviene ancora una volta per impedirglielo: la dark lady non ha ancora ottenuto ciò che vuole!

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

Il bigliettino di Hannes rischia di provocare un effetto indesiderato. Se nelle intenzioni del giovane c’era il desiderio di dare una mano a Maja a superare l’esame alla scuola professionale, il fatto che quello stesso biglietto sia finito in mezzo ai fogli consegnati dalla ragazza causa l’annullamento della prova. E così Maja vede sfumare l’esito di un esame che era andato benissimo anche senza “aiuti esterni”. A dare una nuova possibilità alla giovane però, potrebbe essere l’intervento di Christoph che prova a mediare con la scuola per convincere la dirigenza a dare una nuova possibilità a Maja. Seline è grata all’albergatore per questo suo interessamento, ma sarà sufficiente?

Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.