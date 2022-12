Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 31 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 31 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Max fa di tutto per riconquistare Vanessa, ma la ragazza non sembra intenzionata a

perdonarlo. Shirin è sempre più attratta da Henning e gli chiede scusa per averlo preso in giro quando erano ragazzi. Questo provoca la gelosia di Gerry. Erik – nel tentativo di consolarlo – organizza una serata tra uomini, ma le cose non vanno come previsto.

Nel frattempo il Vogt cerca di allontanare Ariane e Robert, raccontando a quest’ultimo alcuni particolari della Kalenberg. Ma il suo piano non funziona e Robert si dimostra leale nei confronti di Ariane. La donna mette sul comodino una foto che la ritrae con Robert, e trascorre con lui una bella serata, alla quale però segue un brusco risveglio. Una foto di Karl è stata messa al posto di quella di Robert, e i due pensano che sia stata opera di Erik e Werner.

Poco dopo Ariane riceve una telefonata da Karl, che le chiede se le sia mancato. La Kalenberg reagisce minacciando Eric con un coltello, convinta che questo “scherzo” sia opera sua. Nel frattempo Robert si reca in commissariato e sporge denuncia contro ignoti, ma segnala tra i possibili sospetti suo padre Werner. Tutto questo non sembra però bastare a impedire ad Ariane di essere minacciata da un uomo misterioso. Lei non sembra avere dubbi che dietro possano celarsi Erik e Werner, ma Robert inizia a dubitare che non si tratti di loro.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 6 gennaio 2023

Constanze – insieme a Paul – apre la valigetta che le ha affidato il suo capo, e ci trova dentro moltissimi soldi. Il Lindbergh minaccia Heilmeier di rivolgersi alla polizia e lui reagisce licenziando Constanze. La donna finisce per incolpare Paul del fatto che il suo capo l’abbia licenziata.

Erik fraintende i tentativi di avvicinamento di Josie, e pensa che la giovane voglia lusingarlo per convincerlo ad aiutarla nel lavoro. La ragazza già in passato ha chiesto aiuto a Erik per poter tornare a lavorare in cucina – e convinto che il suo comportamento sia dettato dal desiderio di far carriera – Erik va da Paul e gli dice che la devono licenziare perché le ha fatto delle avances.

Ma la verità è un’altra: Josie sta semplicemente cercando il modo per dire al Vogt che è sua figlia! Per sapere come reagirà lui alla notizia, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.