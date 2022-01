Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022?

Christoph non tarda ad accorgersi che Lars/Cornelius non è chi dice di essere. Selina vorrebbe rivelargli la verità ma, prima che riesca a farlo, l’albergatore scopre qualcosa di determinante. Più tardi Selina racconta a Christoph tutta la verità, chiedendogli di perdonarla per avergliela taciuta a lungo, ma lui sembra non riuscire a comprendere come la donna possa aver avuto così poca fiducia in lui.

Subito dopo il Saalfeld si reca da Cornelius per avvertirlo di stare lontano da Selina. Anche Maja prova a convincere Christoph a perdonare Seline, dicendogli che la relazione tra i due è finita molto tempo prima e che adesso sua madre ama solo lui.

Bennie lega moltissimo con Alfons e chiede ospitalità ai Sonnbichler. Il giovane continua a ignorare Cornelia e Robert. Quando inavvertitamente Bennie rompe il coltello preferito di André Cornelia non esita a prendersi la colpa di quanto accaduto per non mettere il giovane nei guai. Quando più tardi la donna ne parla con Robert rimane stupita dalla sua reazione: lui infatti le dice che il ragazzo non sa assumersi le proprie responsabilità e per questo non potrà più lavorare al Fürstenhof. Subito dopo l’uomo convoca Bennie in cucina e gli fa una lavata di testa di fronte a tutti, prima di comunicargli il suo licenziamento.

A Bennie non rimane altro da fare che passare dai Sonnbichler a raccogliere le sue cose prima di partire alla volta di Monaco, dove intende trovarsi un lavoro che gli permetta di racimolare i soldi necessari per il biglietto per Auckland.

Maja e Florian decidono di lasciarsi, anche se sembra che si tratti di una decisione molto sofferta per entrambi.

Rosalie sembra non conoscere la stanchezza. Sempre più oberata di lavoro la ragazza finisce per insospettire Michael, che inizia a pensare che lei assuma qualche sostanza che le permette di farsi carico dei tanti impegni. La giovane avrebbe dovuto presenziare anche all’apertura di un nuovo caseificio a Krauting, impegno del quale si fa invece carico Michael. Ma gli abitanti non prendono molto bene la sua assenza e finiscono per offendersi….

Anticipazioni Tempeste d’Amore: Erik e Ariane presto sposi

Le cose sembrano mettersi meglio per Erik e Ariane. Il fratello di Florian comunica infatti alla donna che la settimana successiva verrà ufficializzata la loro unione. Ariane è felicissima all’idea di sposare Erik e chiede a Seline di farle da testimone. L’amica accetta, ma una nuova notizia sconvolge il futuro sposo. Erik scopre infatti da Florian che esiste una copia della sua confessione e inizia a chiedersi chi potrebbe averla.

Un imprevisto nel lavoro fa precipitare ancor più l’umore di Maja. La ragazza riceve infatti indietro una serie di cappelli che Storchheimer non ha gradito. Per cercare di tirarle su il morale Shirin propone all’amica una gita in bicicletta.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.