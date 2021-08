Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 28 agosto al 3 settembre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 28 agosto al 3 settembre 2021

André trascorre controvoglia una notte all’aperto con Leentje. Non è affatto facile per lui fingersi un uomo avventuroso, anche perché i due vengono sorpresi da un violento temporale.

Selina si trova a dover fare i conti con le confessioni di Christoph, che gli svela di aver insistito con Schultz perché mettesse sotto pressione il terapista di Ariane e riuscire a raccogliere qualche prova contro di lei. Selina capisce che è stata la stessa Ariane a fare in modo che trovasse i documenti. A quel punto insiste con Christoph affinché lui non usi mai più metodi illeciti.

Ariane intanto festeggia con Eric Vogt il successo della loro nuova truffa: la strada di accesso nel bosco verrà costruita e i costi saranno a carico dei Saalfeld. Intanto Rosalie discute con la perfida dark lady, dicendosi pronta anche a licenziarsi.

Rosalie vuole scendere in politica e candidarsi come nuova Governatrice del distretto. Quando comunica la sua decisione ad Ariane teme che questo le farà perdere il posto, ma la dark lady non solo le dice che non ha affatto intenzione di licenziarla, ma si offre anche di finanziare la sua campagna elettorale. In cambio Rosalie, se verrà eletta, dovrà solo mostrare un occhio di riguardo per lei e farle alcuni piccoli favori.

Nonostante il supporto di Ariane Rosalie si mostra però titubante all’idea di scendere in politica e si chiede se Michael approverà la sua scelta.

André e Joell entrano in competizione sul paino creativo quando il primo si mette in test di scrivere di suo pugno il racconto sui fantasmi per la festa d’inaugurazione.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: Florian deluso dalla guarigione miracolosa

Maja è gelosa di Florian e Shirin e accusa la donna di aver flirtato con lui, rinfacciandole anche l’aiuto che le ha dato per realizzare il video che illustrava le false proprietà curative della fonte con cui hanno convinto Florian a concedere il suo benestare alla costruzione della strada di accesso all’hotel termale. Il guardaboschi non visto ascolta la conversazione tra le due.

Più tardi accusa Maja di aver complottato contro di lui inventandosi la guarigione miracolosa. Dialogando con Eric cerca infine di capire se anche quest’ultimo è coinvolto (e quanto) nel piano di Maja e Shirin. Intanto Florian si chiede anche i motivi che hanno portato Maja a una repentina perdita di interesse verso la costruzione dell’hotel termale.

Volete sapere quali conseguenze avrà la scoperta su Florian? Per saperlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.