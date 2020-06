Le anticipazioni Tempesta d’Amore dal 27 giugno al 3 luglio 2020 ci svelano che Walter ha già dimenticato la morte di sua figlia Poppy, per cui Natascha è costretta a parlargli con estrema delicatezza. Davanti al desiderio dell’uomo di incontrarla la cantante è costretta ad organizzare una messinscena per non deluderlo.

Tempesta d’Amore anticipazioni, trame puntate dal 27 giugno al 3 luglio 2020

Intanto Dirk, messo al corrente da Annabelle del suo piano per distruggere il padre, si oppone e le nega il suo appoggio. La ragazza delusa lo accusa così di essere un debole e di temere la reazione di Cristoph.

In arrivo una nuova delusione per Franzi, che scopre che Tim non ha esitato ad andare a letto con Nadja. Quando il giovane le confessa quanto accaduto lei lo invita ad uscire per sempre dalla sua vita. Dopo la gioia provata dalla ragazza nel constatare l’interesse di Tim verso di lei, ed il tentativo di far breccia nel suo cuore che aveva condotto il giovane anche a dedicarle una poesia, sembra che invece la loro love-story sia già giunta al capolinea.

Marianne riesce ad ottenere qualcosa che davvero temeva le fosse negato. La donna viene infatti invitata dal figlio Henry a partecipare alle sue nozze, dopo che il ragazzo ha scoperto che il padre li ha abbandonati volontariamente entrambi.

Spoiler Tempesta d’Amore: i tentativi di Annabelle

Dopo aver ricevuto il rifiuto di Dirk a partecipare ai suoi piani per distruggere Cristoph, Annabelle continua i suoi tentativi di seduzione verso Paul.

Ma Dirk non è il solo ad opporle un rifiuto. Anche Jessica finisce per non accettare il dono di nozze che la giovane le ha portato, facendola andare su tutte le furie. In preda alla rabbia Annabelle strappa lo strascico del vestito da sposa di Jessica.

Le nostre news sulla soap tedesca terminano qui. Per sapere quali altri intrighi animeranno il Fürstenhof e quale sarà il destino di Cristoph, che sembra essere diventato il bersaglio della figlia Annabelle, dovremmo attendere ancora una settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi avremo nuove anticipazioni di Sturm del Liebe.

Alla prossima anticipazione tempesta d’amore di settimana prossima 🙂