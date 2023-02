Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 25 febbraio al 3 marzo 2023 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 25 febbraio al 3 marzo 2023

Le vicende della settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo saranno incentrate sulla vicinanza tra Erik e Cornelia, sul nuovo progetto lavorativo di Christoph e sui problemi sentimentali di Shirin.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 3 marzo 2023

Robert si rende conto che Cornelia ed Erik sono sempre più vicini, e intima al Vogt di stare lontano dalla sorella. Quando però Cornelia viene a sapere ciò che ha fatto lo affronta duramente e gli chiede di non intromettersi nella sua vita privata. Il fratello promette che non interverrà mai più. Dopo aver parlato con Robert Cornelia accetta l’invito di Erik. I due fanno una gita in barca, poi si recano in un locale, ballano e si baciano.

Spoiler Tempesta d’amore, Robert rifiuta l’offerta di Christoph

In un primo momento il piano di Christoph sembrava destinato ad avere l’esito sperato. Nel tentativo di coinvolgere Werner e Robert nella sua nuova catena d’alberghi, aveva fatto loro una proposta allettante che lo stesso Robert sembrava pronto ad accettare. Più tardi però l’uomo ci ripensa e decide di rifiutare l’offerta dell’albergatore per rispettare la volontà di Ariane.

Per convincere Werner a firmare l’accordo con gli hotel spagnoli, Christoph decide di adottare una linea dura, e lo ricatta minacciandolo di rivelare la tangente pagata alla signora Schuber. Ma Werner decide di parlare con Robert e – dopo avergli confessato la verità – gli cede le sue quote. La mossa di Werner ha messo Christoph con le spalle al muro e l’albergatore non può che prenderne atto!

Tempesta d’Amore, spoiler al 3 marzo

Un gesto di Josie rischia di creare malintesi. La ragazza si reca in ufficio da Paul e porta dei dolcetti per l’assaggio. L’uomo non c’è e lei li lascia sulla scrivania. Poco dopo arriva Constanze, che vedendoli pensa che Josie sia innamorata di Paul. I macaron che la ragazza ha preparato riscuotono un grande successo, tanto che anche André si complimenta con lei, ma la ragazza decide di evitare Paul ed è preoccupata per l’inatteso arrivo della madre Yvonne.

Michael, André e Max decidono di partecipare a un workshop ispirato al libro “In cammino verso sé stessi”. I tre partono per il workshop che si tiene nel bosco ed è tenuto dalla bellissima Nico, una donna di cui Vanessa è molto gelosa.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.