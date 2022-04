Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 23 al 29 aprile 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 23 al 29 aprile 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 23 al 29 aprile 2022? Nel corso della settimana ci attende una grossa sorpresa. Scopriamola insieme!

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

Cornelius comunica a Florian che intende costituirsi parte civile nel processo contro Erik. Invano Ariane cerca di fargli cambiare idea, arrivando a offrirgli dei soldi per corromperlo: Cornelius non è disposto a rinunciare. Il fratello di Florian torna in hotel con una cavigliera elettronica e sembra determinato a scoprire l’identità del suo “traditore”. Chi ha passato a Florian quelle informazioni compromettenti? Vedendo Ariane e Selina che conversano tranquillamente, Erik inizia a dubitare della compagna e affronta Ariane chiedendole se sia stata lei. Poco dopo Ariane scopre che il ragazzo ha lasciato l’hotel e si offre di pagare lei il conto della camera per farsi perdonare, ma lui ormai non le crede più e rifiuta la sua offerta.

Un’atmosfera di sfiducia sembra aleggiare intorno al Fürstenhof, e non è solo Eric a dubitare della propria compagna. Anche Hannes infatti sembra nutrire dei sospetti sui sentimenti di Maja. Lei e Florian sono giunti a un passo dal baciarsi, e mentre lei è sempre più determinata a stargli lontano, Hannes la affronta per chiederle se ama ancora Florian. Anche per la falsa ispettrice le cose non si mettono bene: Robert scopre la sua falsa identità e la fa arrestare.

Anticipazioni settimanali Tempesta d’Amore: paura per Alfons

Alfons decide di trattenersi un giorno a Roma e informa Hildegard. La moglie è molto preoccupata e non vede l’ora che lui ritorni. La sua angoscia aumenta quando viene informata dalla polizia dell’Alto Adige che la moto dell’uomo è stata rinvenuta a terra nei pressi di Monte Giovo, ma di Alfons non c’è nessuna traccia. Lui fa una videochiamata a Hildegard, ma questo non serve a rassicurarla: la donna intende raggiungere quanto prima il posto e Werner si offre di accompagnarla.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.