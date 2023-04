Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 22 al 28 aprile 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca in onda su Rete 4.

Ariane e Robert fissano la data delle nozze, e mentre lui non vuole saperne di riconciliarsi con il padre, la futura sposa chiede a Cornelia di aiutarla nei preparativi. Una richiesta che fa infuriare la Holle, e fa nascere tra le due donne un acceso confronto. Quando la Kalenberg si volta per andarsene, Cornelia la afferra per un braccio. Nel tentativo di liberarsi Ariane cade giù dalle scale. Più tardi la Kalenberg accusa apertamente l’altra di aver pianificato tutto per farle perdere quel figlio che porta in grembo. Alfons e Hildegard decidono intanto di non partecipare al matrimonio di Robert e Ariane.

Per uno strano malinteso Gerry si convince che le nozze di cui tutti parlano siano quelle tra Shirin e Henning. I suoi sospetti sembrano trovare conferma quando i genitori del ragazzo arrivano a Bichlheim. Con il cuore a pezzi il ragazzo si mette così in cerca della Ceylan e del sommelier.

Paul ringrazia Christoph per avergli salvato la vita e decide di confidargli la triste storia della piccola Manuela. Commosso dalle parole dell’altro il Saalfeld gli consiglia di fare pace con il passato e di concentrarsi sul suo futuro. Grazie ai consigli di Christoph, Paul riesce a fare un primo passo verso Constanze.

Purtroppo però – quando in serata rivede i genitori di Henning – viene sopraffatto dal dolore e si allontana nuovamente dalla sua fidanzata che non riesce proprio a spiegarsi il suo comportamento.

Josie- per distrarsi dal suo mal d’amore e dimenticare Paul – decide di dedicarsi a uno sport a contatto con la natura. A un tratto, nel bosco, incontra il ragazzo e Constanze. Nel frattempo, Ariane accusa Cornelia di averla spinta deliberatamente giù dalle scale. Il Saalfeld le crede ed inizia a mettere una certa distanza dalla donna.

Yvonne trova il modo per ricattare Christoph, mentre Erik è sul punto di confessare a Paul i sentimenti che sua figlia prova per lui. Alla fine – durante le nozze di Robert ed Ariane – accade qualcosa di inaspettato. Il padre di Henning lancia un importante avvertimento a Shirin che la ragazza è costretta ad accettare, mentre Rosalie decide di aiutare Max e Vanessa a comperare la casa dei loro sogni. Werner, però, è molto scettico.

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.