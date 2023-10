Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 21 al 27 ottobre 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Michael che – dopo aver ceduto alla tentazione e aver baciato Carolin – verrà assalito dai sensi di colpa nei confronti di Rosalie. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Tempes ta d’amore, trama puntate dal 21 al 27 ottobre 2023

Michael non riuscirà a spiegarsi come possa aver ceduto alla tentazione e baciato Carolin nelle prossime puntate inedite Tempesta d’Amore. L’uomo – assalito dai sensi di colpa – chiederà a Carolin di dimenticare quel momento di debolezza. La giovane lo rassicurerà dicendogli che quanto accaduto non ha alcun significato per lei. Michael tira un sospiro di sollievo, ma quando – poco dopo – Rosalie gli dice che uscirà con Carolin il medico viene assalito dal panico. Cosa accadrebbe se la giovane rivelasse alla Engel di averlo baciato?

Tempesta d’amore, spoiler al 27 ottobre 2023

Nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore ci sarà spazio anche per Christoph, che si recherà a far visita in carcere ad Ariane. La Kalenberg lo minaccerà sostenendo di che lo minaccia, sostenendo di essere sempre un passo avanti a lui.

Werner sarà a pezzi: non solo Robert non intende tornare al Fürstenhof, ma Ariane ha venduto le sue azioni dell’hotel ad una misteriosa società per azioni. Christoph assicurerà al vecchio Saalfeld tutto il suo appoggio, ma in realtà intenderà solo tutelare i propri interessi.

Paul cercherà di essere di sostegno a Constanze e chiederà ad André di prepararle un piatto speciale. Lo chef, però, incaricherà Josie, che reagirà in modo tutt’altro che entusiasta.

Dopo aver assistito a una proposta di matrimonio da parte di un cliente del Cafè Liebling, Henning chiederà a Shirin se le piacerebbe sposarsi. La ragazza – a sorpresa – si troverà in difficoltà.

Dopo uno scontro con Max, Gerry scomparirà facendo preoccupare tutti. In realà l’uomo sarà al Fürsetnhof sano e salvo.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.