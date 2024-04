I FINLEY tornano con un nuovo album di brani inediti dal titolo POGO MIXTAPE Vol.1 (Warner Music Italy). Si tratta del settimo album della loro carriera, in uscita venerdì 17 maggio. Il 16 maggio la band sarà al Forum di Assago a Milano per un grande show ‘TUTTO È POSSIBILE AL FORUM’.

Finley nuovo disco di inediti ‘Pogo Mixtape Vol.1’: 14 duetti

La band multiplatino protagonista della scena punk-rock italiana dagli anni 2000 pubblica un album tutto di duetti. All’interno del nuovo progetto discografico vi sono undici inediti e tre brani precedentemente pubblicati, tra cui una nuova versione del loro più grande successo ‘DIVENTERAI UNA STAR’.

POGO MIXTAPE vol.1 è come la mischia selvaggia che si crea durante i concerti, una playlist di brani travolgenti che sgomitano uno dopo l’altro, lasciando senza fiato chi li ascolta.

Il disco è in uscita in tre formati diversi: POGO MIXTAPE VOL.1 (CD Autografato) Esclusiva WMI, POGO MIXTAPE VOL.1 (Vinile Picture Disc Autografato) POGO MIXTAPE VOL.1 (CD).

Gli artisti che duettano con I FINLEY

Gli artisti che hanno deciso di accompagnare i FINLEY in questo nuovo viaggio attraverso la loro musica sono tantissimi, sia italiani che internazionali:

J-AX

NASKA

ROSE VILLAIN

DARI

DIVI dei MINISTRI

WALLS

BAMBOLE DI PEZZA

LUDWIG

PUNKREAS

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

BENJI

LA LA LOVE YOU

SETHU

FASMA

Le loro dichiarazioni

In vista dell’uscita dell’ disco, la band ha dichiarato: “Abbiamo scritto questo disco innanzitutto per divertirci. È stato stupendo tornare a fare musica con la stessa istintività che ha caratterizzato i nostri primi anni di carriera. Il punk-rock ci ha dato un sogno in cui credere e oggi ci ridà la libertà di poter fare quello che ci piace di più. La nostra musica è festa, energia, ma è anche non prendersi troppo sul serio. Abbiamo deciso di far entrare nel nostro mondo e in questo disco artisti di cui avevamo il poster in cameretta e artisti che avevano il nostro. Abbiamo coinvolto cantanti e band che amiamo e che da anni ispirano la nostra musica. Non tutti arrivano dallo stesso genere musicale, ma tutti posseggono una forte attitudine punk”.

Ecco la tracklist di POGO MIXTAPE Vol.1

1. GOONIES × J-AX

2. PORNO × NASKA (2023)

3. KILLER × ROSE VILLAIN

4. PERDONACI x DARI

5. F.A.Q. x DIVI FROM MINISTRI

6. FUORI DI TESTA x WALLS

7. BLOCKBUSTER x BAMBOLE DI PEZZA

8. A ME PIACE IL PUNK ROCK x LUDWIG

9. I MIEI AMICI x PUNKREAS

10. BUD SPENCER X FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

11. POLITICALLY CORRECT x BENJI (2023)

12. DIVENTERAI UNA STAR x LA LA LOVE YOU (2006)

13. ELETTROSHOCK x SETHU

14. HAI PAURA DEL BUIO? x FASMA