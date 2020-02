Le anticipazioni di Tempesta D’Amore non smettono di stupire i fedeli telespettatori. Dalle trame delle puntate della soap bavarese, in onda su Rete 4 da lunedì 2 a domenica 8 marzo, emergono nuove verità scottanti. Denise smaschererà Annabelle e quest’ultima compierà un gesto folle. Anche il gesto di Robert nei confronti di Christoph spiazzerà i telespettatori.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trame fino all’8 marzo 2020

Christoph tenterà in tutti i modi di comunicare con Denise, la quale si mostrerà sempre più preoccupata per le condizioni in cui riversa suo padre. Le loro comunicazioni, però, verranno sempre interrotte da Annabelle e l’albergatore non potrà rivelare quello che gli ha fatto la Sullivan. Per fortuna Denise capirà che il padre può comunicare aprendo e chiudendo gli occhi. Proprio in questo modo, la giovane Saalfeld scoprirà che Annabelle non è la vera figlia di Christoph e che ha tentato di avvelenarlo.

Henry, sempre più innamorato di Jessica, chiederà a Hildergard di aiutarlo in una missione speciale. Grazie al prezioso aiuto della moglie di Alfons, il veterinario confesserà alla Bronckhorst di provare dei sentimenti profondi per lei. I due finalmente si baceranno con passione.

Spoiler Tempesta D’Amore: Robert compie un gesto inaspettato

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta D’Amore in programma fino all’8 marzo, rivelano che Denise tenterà di smascherare Annabelle. Anche Eva e Robert saranno preoccupati per le condizioni in cui versa Christoph. Il cuoco compierà un gesto davvero incredibile nei confronti del suo antagonista in amore: chiederà perdono a nome di Valentina. Nel frattempo, Annabelle studierà un piano di fuga ma Schulz le sarà col fiato sul collo.

Tra Linda e André sta nascendo del tenero e il cuoco le chiederà di preparare una torta insieme. Denise e Joshua riusciranno a impedire la fuga di Annabelle e a bloccarla nel laboratorio. Dall’ospedale arriverà una brutta notizia: Christoph sta morendo! Linda confiderà a Joshua di desiderare il risveglio del fratello per portersi riappacificare con lui. In seguito, i medici comunicheranno a Denise, Eva e Linda che il signor Saalfeld è fuori pericolo. Nel frattempo, Annabelle riuscirà a fuggire.