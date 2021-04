Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 2 al 9 aprile 2021 preannunciano una settimana ricca di avvenimenti al Fürstenhof: Ariane non perderà occasione per mostrare do cosa sia capace e, dopo aver sedotto Wilhelm ed aver filmato in segreto la notte trascorsa con lui, non esita a minacciarlo di inviare la registrazione alla moglie se lui non deciderà di rinunciare alla firma sul contratto con Werner.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 2 al 9 aprile 2021

Contemporaneamente la Kahlenberg sembra tramare qualcosa anche con Steffen, alle spalle di Franzi. Ad intuirlo è Lucy, che non tarda a rendersi conto che deve trattarsi di un segreto che Franzi non deve venire a sapere. Quando la ragazza accetta di lavorare per un paio di settimane al Fürstenhof Lucy però decide di confidarsi con lei e le rivela di essere sicura che Steffen le abbia fatto qualcosa di molto brutto.

Christoph sembra pronto a firmare lui il contratto con Werner, e rilevare così le quote sue e quelle di Robert. La proposta che l’albergatore fa a Werner è veramente molto allettante, ma dopo che l’altro ha deciso di cedergliele Selina fa fallire i piani di Christoph. La ragazza scopre infatti che l’albergatore ha intenzione di investire i fondi della donazione e minaccia di rivelare tutto a Esther. Un nuovo acquirente si profila all’orizzonte, ma non tarderemo a scoprire che si tratta di un complice di Ariane.

Intanto si fa sempre più complicata la situazione tra Vanessa e Robert, dopo che il ragazzo presentandola a un suo ex compagno di classe la fa passare per una sua dipendente Vanessa cerca di chiarirsi le idee aiutata da Alfons. Più tardi lo stesso Robert è costretto a dire a Valentina che Vanessa è la sua ragazza ma subito dopo rassicura la figlia dicendole che non è una relazione seria. Sicuramente è di tutt’altro avviso Vanessa, che invece parlando con Valentina le confessa di essere innamorata di Robert. Tuttavia sembra non esserci altra soluzione se non quella di chiudere la loro relazione.

Spoiler Tempesta d’Amore: chi conquisterà il mago dei quiz?

Klussmann, il mago dei quiz, sembra riscuotere grande successo. Ad essere attirata da lui è Lucy, che vorrebbe conquistarlo ma viene battuta sul tempo da Rosalie, che vuole sfruttare economicamente il talento del campione. Quando Lucy intuisce gli intenti di Rosalie però la ricatta.

Quale delle due avrà la maglio? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando, grazie agli spoiler tedeschi, potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.