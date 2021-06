Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 19 al 25 giugno 2021 preannunciano momenti di grande tensione al Fürstenhof. Christoph e Selina sono ormai ufficialmente una coppia e, dopo aver passato la notte insieme, la donna lo dice ad Ariane.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 19 al 25 giugno 2021

Ariane finge di voler rinunciare alla sua vendetta nei confronti dell’albergatore iniziando anche un percorso terapeutico, ma la sua è solo una manovra per riconquistare la fiducia di Selina. In realtà sta già mettendo a punto un nuovo progetto di vendetta. A farne le spese stavolta potrebbe essere la povera Selina. Ariane infatti progetta di somministrarle del veleno. La donna spera così di riuscire a ricattare Christoph, convincendolo a cederle le sue quote e lasciare definitivamente l’hotel.

Werner intanto riesce ad ottenere una dichiarazione di rinuncia dal Vogt sull’eredità. Erik trova un’ipotetica fonte termale in quella che avrebbe potuto essere la sua parte di bosco e vorrebbe sfruttarla, ma rischia di andare incontro a una forte delusione.

Quando Robert intuisce che Michael nutre dei sentimenti verso Rosalie gli consiglia di cambiare strategia. I suggerimenti dell’amico sembrano funzionare e tra i due nasce qualcosa.

Amelie non capisce il comportamento di Max che flirta con Jill, una cliente dell’hotel, nonostante sia proibito dal regolamento. Più tardi Amelie blocca il giovane, che sta per baciarla, e gli dice che non intende fornirgli nessun alibi. Se Jill non gli piace deve comportarsi da uomo e dirglielo in faccia. Cornelia va da Michael per parla-re del problema dei suoi tic.

Anticipazioni Tempesta d’amore: il malore di Selina

Christoph e Selina si concedono una cena insieme al ristorante, ma durante la serata Selina accusa un malore. A procurarglielo è stata la cipria avvelenata da Ariane. Riuscirà a salvarsi e sfuggire alla vendetta di Ariane? Per saperlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane

Ricordiamo che la Soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.35 circa fino alle 20.30. Gli episodi, quindi, durano 1h circa.