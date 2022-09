Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 17 al 23 settembre 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 17 al 23 settembre 2022

Florian respinge Maja. Il ragazzo non vuole lasciarsi andare a una relazione seria fino a quando non sarà sicuro che la cura sperimentale dia gli effetti sperati. Hannes – mentre si occupa della digitalizzazione dell’hotel – approfitta di questo “distanziamento” imposto dal guardaboschi a Maja per provare a convincerla che Florian non fa per lei. Intanto il guardaboschi decide di chiudere la sua storia con Constanze, dopo che la ragazza ha finalmente ottenuto il posto di impiegata allo studio legale.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: i litigi di Max ed Erik esasperano Gerry

Gerry non sopporta più i continui litigi tra Max ed Erik. Pur di far cessare la tensione tra i due, e riportare un clima sereno, decide così di smettere di giocare a golf, o almeno questo è quello che fa credere ai due. In realtà continua ad allenarsi di nascosto, per poter vincere il torneo e dare così a Shirin i soldi per comprare il centro estetico del paese.

Partenza in vista per Robert e Cornelia? Il Saalfeld chiede alla donna di andarsene con lui, ma lei all’ultimo minuto non se la sente di lasciare il Fürstenhof. Tutto ciò potrebbe rivelarsi utile per André, che solo con l’aiuto di Robert è sicuro di riuscire a preparare una zuppa di pesce in grado di soddisfare l’ispettore alberghiero, e riuscire così a mantenere il suo posto di lavoro.

Nel frattempo Ariane pianifica la sua partenza per Verona, ma prima di partire trova il tempo per aiutare Werner a cercare Cornelia. La Holle è infatti scomparsa e nessuno sembra sapere dove si trovi. Viene ritrovata proprio dalla Kalenberg. Trasportata in ospedale Cornelia viene sottoposta a una Tac, che esclude lesioni interne. A quel punto Robert e Werner possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e ringraziare Ariane per averla salvata.

Anticipazioni italiane Tempesta d’Amore

Florian riceve una mail dal suo amico Tom, un guardaboschi che vive a Seattle. Il ragazzo gli propone di raggiungerlo per lavorare come guardaboschi, ma Florian indugia, chiedendosi se Maja sarà disposta a partire con lui per l’America. La notizia della possibile partenza di Florian per Seattle arriva alle orecchie di Constanze, che corre a spifferarla a Maja. Quest’ultima chiede spiegazioni a Florian, nel timore che il ragazzo abbia deciso di partire per colpa sua.

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.