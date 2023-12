Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 16 al 22 dicembre 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Michael, che deciderà di cancellare il viaggio in Nuova Zelanda con Rosalie mettendo in primo piano l’opportunità di diventare primario. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazione Tempes ta d’amore, trama puntate dal 16 al 22 dicembre 2023

La decisione di Michael di annullare il viaggio in Nuova Zelanda delude Rosalie. Amareggiata dal cambiamento, la donna decide di provare a chiamare Raphael. Mentre Michael riceve la conferma ufficiale sulla sua nomina a primario di ortopedia a Monaco, Rosalie va a letto con Raphael.

Subito dopo però la donna si pente di quel momento di debolezza e gli dice che non devono vedersi mai più. Più tardi però la donna è assalita dai sensi di colpa, e rivela a Michael di averlo tradito con Raphael.

Tempesta d’amore, spoiler al 22 dicembre 2023

Josie non riesce più a fidarsi di Paul, che decide di porre fine alla loro storia. Il Vogt non se la sente di lasciare da sola Constanze e – sebbene triste – sceglie di restare al suo fianco.

Tuttavia non può nasconderle i suoi veri sentimenti e decide di rivelarle che tutta la verità su Josie. Nel frattempo Henning organizza un piano per fare riavvicinare Paul e Constanze.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Christoph è preoccupato per l’esito del processo e mette a punto una strategia con Werner. Ariane dice a Christoph che presto sarà di nuovo libero. Erik ricatta Christoph e gli promette di non rivelare niente dello psicofarmaco che in passato l’uomo ha somministrato ad Ariane se lui troncherà la sua relazione con Yvonne prima del processo. Il Kalenberg racconta a Yvonne del ricatto di Erik, e lei furiosa affronta il padre di sua figlia.

Merle e Gerry iniziano a convivere. Max deve partire per il Bike Camp, e si è completamente dimenticato che è il compleanno di Vanessa.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.