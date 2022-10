Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 15 al 21 ottobre 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 15 al 21 ottobre 2022

Cornelia ha passato tutta la notte da sola nel bosco e la mattina successiva, molto presto, si presenta a casa di Rosalie. La donna è stremata e finisce per addormentarsi subito sul divano. Rosalie ne approfitta per andare a chiamare Michael. Insieme decidono di nasconderla a casa loro per consentirle di “sfuggire” alla clinica psichiatrica.

Poco dopo il professor Walter, uno psichiatra assunto da Ariane per valutare le condizioni psicologiche di Cornelia, si convince delle buone condizioni della donna e riesce a persuadere il giudice a ritirare l’ordine di ricovero per la Holle.

Anticipazioni italiane Tempesta d’Amore

Robert decide di partire, ma prima di mettersi in viaggio chiede ad Ariane di tenere d’occhio Lia per lui. Shirin, grazie all’aiuto di Selina, riesce a ottenere il prestito. Il progetto del centro estetico sembra diventare ogni giorno più realizzabile, soprattutto dopo che Erik ha convinto la Feininger a cedere a Gerry la struttura che lui vuole regalare a Shirin grazie ai soldi della vincita del torneo.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: riflettori puntati su Dexter Torrence

L’attore appena arrivato al Fürstenhof fa amicizia con Florian e conquista la sua attenzione quando afferma di essere molto interessato al progetto del bioparco. Il suo arrivo però preoccupa molto Gerry, che quando viene a sapere che anche Dexter Torrence parteciperà al torneo e sarà uno dei suoi avversari capisce di non avere alcuna chance e decide di abbandonare la competizione.

La gara però rappresentava per il ragazzo l’occasione per ottenere il denaro necessario ad acquistare il centro estetico che Shirin sogna da tempo. Davvero intende gettare la spugna senza combattere? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.