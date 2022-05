Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 14 al 20 maggio 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 14 al 20 maggio 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 14 al 20 maggio 2022? Nel corso della settimana ci attende una grossa sorpresa. Scopriamola insieme!

Hannes e Maja sono grati a Florian, che li ha salvati quando sono rimasti intrappolati nella grotta, e pensano di fargli un regalo. Quando il fratello di Erik perde però la sensibilità alla mano destra, Michael cerca di curarlo con degli antibiotici e Maja con la sua vicinanza. Mentre prov ad aiutarlo tra loro nasce un’intesa che sembra farsi ogni attimo più perfetta.

Alfons è impegnato a imparare tutti i segreti del golf, e convince Werner a dargli qualche lezione per poter prendere la Carta Verde. Nel frattempo Christoph convince entrambi del fatto che gli hotel in vendita sono in cattivo stato di manutenzione e acquistarli in blocco non sarebbe certo una buona idea.

Intanto Selina propone a Christoph di fare un grosso investimento per poter migliorare le scuderie. L’albergatore sarà d’accordo?

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

Maximilian non usa mezzi termini per dire a Vanessa di non volere affatto che suo fratello partecipi alla festa, e lo fa proprio nel momento in cui Gerry e Shirin li raggiungono. Il giovane scopre così che la sua presenza è fastidiosa per il fratello minore, e decide di partire per Mannheim.

Convinto da Vanessa a dimostrarsi più comprensivo verso Gerry, Maximilian riesce in qualche modo a “ricucire” i rapporti e convincere Gerry a partecipare alla festa, durante la quale il ragazzo ha modo di conoscere tutti gli amici del fratello.

Gerry riceve anche una proposta di lavoro da parte di Vanessa, che lo vorrebbe nella lavanderia dell’hotel, ma il ragazzo non sembra molto soddisfatto.

Anticipazioni settimanali Tempesta d’Amore: una polizza a rischio

Andrè vuole proporre ai soci un nuovo progetto, che permetterebbe loro di ottenere una seconda stella. Nel frattempo Hildegard e Alfons comunicano ad Andrè che intendono stipulare una polizza contro i danni da parassiti. L’uomo è al settimo cielo, e si appresta a fare un sopralluogo nella soffitta di casa Sonnbichler. Mentre si trova all’ultimo piano però si avverte un rumore sospetto e Andrè ridiscende tutto impolverato. Cos’è successo? Una trave ha ceduto per colpa dei parassiti!

Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l'appuntamento è per la prossima settimana.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.