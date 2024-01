Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 13 al 19 gennaio 2024 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Josie, che conoscerà un giovane all’inaugurazione della sua nuova pasticceria. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazione Tempes ta d’amore, trame puntate dal 13 al 19 gennaio 2024

Alla festa di inaugurazione della sua pasticceria, Josie conoscerà Leon. Il giovane dimostrerà di condividere con lei la passione per il cioccolato, ma le nasconderà la sua vera identità.

Leon prenderà una stanza al Fürstenhof e Yvonne penserà che si tratti di un segno del destino per la figlia. Spingerà così Josie ad avvicinarsi a lui. Sebbene la ragazza sia rimasta affascinata dal ragazzo però, non sembrerà del tutto convinta.

Josie scoprirà che la Schoko Gotter – famosa azienda produttrice di cioccolato con diversi punti vendita in tutta la Germania – aprirà una filiale a pochi metri dal Caffè Liebling.

Per aiutare Josie nell’imminente lancio dei nuovi prodotti, Hildegard e Alfons organizzeranno una catena telefonica.

Tempesta d’amore, spoiler al 19 gennaio 2024

Christoph non riuscirà a credere che Werner e Robert abbiano intenzione di estrometterlo. Più tardi Yvonne cercherà di convincere Christoph a vendere le sue quote del Caffè Liebling a Erik, per il bene di Josie.

Gerry proporrà alla madre di andare a vivere da lui, in attesa di trovare una sistemazione definitiva. La decisione non piacerà troppo a Shirin, che si troverà a dover incontrare la suocera ogni volta che si recherà a trovare il fidanzato.

Gerry sarà in sella a Tornado quando uno stalliere farà cadere degli attrezzi, provocando un rumore che spaventerà il cavallo. L’animale si impennerà scaraventando Gerry a terra. Quando il ragazzo si riprenderà riferirà di non riuscire a muovere il collo, ed Helene lo porterà in ospedale. Erik informerà Yvonne che la direzione ha annullato il licenziamento e che lei potrà continuerà a essere a capo del bar.

Max vuole candidarsi alle elezioni comunali.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Alfons dirà a Hildegard che Marie deve partire per un viaggio di lavoro mentre Hendrik sarà ancora in Canada. Hildegard deciderà allora di partire per Londra.

Erik e Yvonne riveleranno a Josie che Erik ha comprato le quote del Caffè Liebling da Christoph e le donerà a lei. In seguito Yvonne incontrerà Erik nel parco dell’hotel, e non riuscirà a nascondere la sua gelosia. Constanze – come rappresentante della Schwarzbach al Fürstenhof – approfitterà della sua posizione per cercare di liberarsi di Josie. Durante una riunione la donna riuscirà a ottenere la maggioranza dei voti per assegnare la sponsorizzazione della Festa di Primavera a favore della Schoko Götter.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.