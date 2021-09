Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 11 al 17 settembre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 11 al 17 settembre 2021

Cornelius deve convincere Maja di essere davvero suo padre e non un impostore. Per riuscirci le svela che ha dovuto fare una plastica al viso per poter rintracciare Bolko, continuando a raccontarle particolari della sua infanzia che solo il vero Cornelius potrebbe conoscere. A quel punto lei si convince che lui sia davvero suo padre.

Quando le rivela che Bolko è morto e si dice pronto a costituirsi la ragazza si oppone. Il compromesso sembra raggiunto tra padre e figlia quando Cornelius si da due settimane di tempo per riuscire a dimostrare la sua innocenza: se non ci riuscirà andrà alla polizia. Mentre Maja e il padre parlano arriva Selina, che lo osserva bene e poi dice che ha l’impressione di conoscerlo e che la sua voce le ricorda quella del marito defunto.

Maja sospetta che Erik Vogt sia complice di Bolko e mostra al padre una foto del ragazzo. Cornelius non riesce a ricordare dove lo ha conosciuto, ma poi pensa che sul curriculum di Erik sono presenti tutti i posti in cui ha lavorato.

Lo stesso Vogt, occupandosi della campagna elettorale di Rosalie, afferma che tutto procede a gonfie vele e propone a Christoph di fargli da consulente politico. L’albergatore accetta e più tardi rilascia un’intervista televisiva. Subito dopo presenta a Werner, Robert ed Erik un’impresa di costruzioni ungherese: la Vaslapat. Purtroppo però Ariane scopre che all’interno di questa azienda vengono sfruttati i lavoratori. L’unica strada possibile a questo punto sembra essere quella di scartarla, ed Erik propone a Selina di parlarne con Christoph, visto che lui non può farlo.

La gara per assegnare la Frusta d’Oro continua e Alfons riesce, con un piccolo stratagemma, a convincere anche Hildegard a partecipare.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: Vanessa e Maximilian, il flirt continua

Vanessa sembra essersi stancata di rimanere a casa e chiede a Michael il permesso per tornare al lavoro. Il medico però le prescrive altri giorni di riposo. Neppure l’intervento di Maximilian, che prova a convincere Michael, riesce a convincere il dottore a dichiarare la guarigione della ragazza: un rientro prematuro potrebbe compromettere la guarigione e Michael si mostra irremovibile.

Intanto, seppur con qualche piccolo incidente di percorso, il flirt tra Vanessa e Maximilian continua. Le cose sembrano mettersi meglio quando Vanessa può ricominciare a lavorare alla reception, anche se può farlo solo restando seduta.

Un’altra storyline che ha conquistato molti appassionati della soap va avanti tra alti e bassi: si tratta di Florian e Maja. Continuano i battibecchi tra i due giovani, che però sono sempre più innamorati uno dell’altra.

Le due love story che stanno occupando le scene della soap tedesca avranno un lieto fine? Per saperlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.