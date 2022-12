Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 10 al 16 dicembre preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 10 al 16 dicembre 2022

Dopo la lite con Vanessa, Max si reca al pianobar dell’Hotel, dove viene raggiunto poco dopo da Elsa, una bella ragazza che lo invita in camera sua. Max accetta e questo suo comportamento così “superficiale” provoca la reazione di Michael.

Il medico lo rimprovera per non aver esitato neppure un attimo davanti alle avances di Elsa, ma promette di non dire niente a Vanessa. Se Michael è disposto a mantenere il segreto, qualcun altro non sembra propenso a fare altrettanto. Gerry scopre infatti per caso il tradimento di Max e – quando Vanessa torna dal ritiro pronta a riconciliarsi con il Richter – insiste affinché lui le dica di aver trascorso una notte con Elsa.

Anticipazioni italiane Tempesta d’Amore

Constanze chiede a Selina se tra lei e il padre si è riaccesa la vecchia fiamma visto che quando ballavano alla festa di nozze di Maja e Florian hanno praticamente rubato la scena agli sposi. Selina non può nascondere a sé stessa di essere stata bene con l’ex e chiede a Cornelius di tornare insieme. Lui però la respinge con fermezza.

Robert confessa a Werner di avere una relazione con Ariane. Nel frattempo, la Kalenberg fa capire a Cornelia che lei e Robert stanno insieme. La relazione tra Robert e Ariane provoca grande sofferenza a Cornelia, che fatica a non far trapelare il suo disagio. Dovrà davvero dire addio per sempre al suo sogno di una storia d’amore con Robert?

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Vanessa perdona Max?

Per sapere se Max confesserà a Vanessa di aver passato una notte con Elsa, e se lei riuscirà a perdonargli il tradimento, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.