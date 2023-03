Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 1 al 7 aprile 2023 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 1 al 7 aprile 2023

Il mese di aprile si apre con diversi colpi di scena. Al centro della scena troveremo ancora Paul, tormentato da un passato che non riesce a mettere a fuoco. Neanche i tentativi di Rosalie – che sottopone il giovane a una seduta di ipnosi – sembrano dare i risultati sperati. Paul è ossessionato dalla foto della sorella di Henning, e a un certo punto riesce a sbloccare la sua mente. Dopo aver ricordato quanto accaduto in passato Paul ne parla con Josie.

Il ragazzo – parlando poi con la nonna di quanto accaduto anni prima – le chiede di spiegargli come è avvenuto l’incidente in cui ha perso la vita Manuela, e la nonna dice che la colpa è solo sua perché non avrebbe dovuto lasciarlo guidare.

Le emozioni degli ultimi giorni giocano un brutto tiro alla nonna, che all’improvviso viene colta da un malore. Paul vorrebbe dire la verità a Constanze, ma dopo quanto accaduto preferisce allontanarsi da lei e confidarsi con Josie, che non gli fa mancare il suo appoggio.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 7 aprile 2023

Vanessa e Max decidono di avere un figlio, ma il ragazzo non si presenta all’appuntamento perché rimane chiuso nel padiglione delle biciclette.

Gerry cerca di tirare su il morale a Werner, con l’arrosto di maiale di Hildegard, poi gli propone di giocare a backgammon.

Paul non riesce a scacciare i suoi sensi di colpa e chiede aiuto a Michael.

Tempesta d’amore, spoiler al 7 aprile

Ariane teme di perdere Robert e decide di ricorrere a uno stratagemma per tenerlo legato a sé. Dopo essersi fatta falsificare un test di gravidanza, la dark lady annuncia al compagno che presto avranno un figlio.

Cornelia chiede a Robert se l’amore che prova per Ariane è lo stesso che provava per lei, e l’uomo non riesce a mentirle. Davanti alla sua ammissione i due si baciano.

A dividerli rimane però il figlio che l’uomo crede di aspettare da Ariane.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.