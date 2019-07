Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano clamorosi colpi di scena. Natascha e Michael lotteranno per avere l’affidamento di Felicitas, mentre Joshua e Denise rischieranno la vita per colpa di Xenia. Di seguito, gli spoiler delle puntate della soap tedesca che andranno in onda da lunedì 22 a sabato 27 luglio su Rete 4 alle 19:30.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Jessica rovina il sogno di Natascha e Michael

Christoph sarà sempre più deciso a incastrare Xenia, non solo per l’avvelenamento di Tobias ma anche per l’omicidio di Henning Winter. Ne parlerà con Joshua e il ragazzo inizierà a ricordare ciò che è successo quella sera nel bosco.

Natascha e Michael non vedranno l’ora di ottenere l’affidamento della piccola Felicitas. Intanto, Krum farà approfondite indagini su di loro per assicurarsi che siano indonei a prendersi cura della trovatella. Tutti spenderanno parole meravigliose su di loro, tranne Jessica che racconterà che loro avevano avuto una crisi coniugale.

Il vecchio albergatore tenterà di convincere Xenia a vendergli le sue quote del Furstenhof. La donna deciderà di accontentarlo. Quando Werner scoprirà di aver aiutato un’assassina, chiederà consigli ad André. Il cuoco gli suggerirà di incastarla e poi denunciarla alla polizia.

Anticipazioni Tempesta D’Amore dal 20 al 26 luglio: Xenia punta un’arma contro Joshua

Nelle puntate di Tempesta D’Amore, in onda da lunedì 22 a sabato 27 luglio su Rete 4, verrà ritrovato il cadavere di Henning. Joshua incontrerà un vecchio amico del signor Winter, che ha qualcosa per incastrare Xenia. Nel frattempo, Natascha e Michael tenteranno di convincere Krum di essere dei genitori modello per la piccola Felicitas. Purtroppo, l’uomo troverà in rete un video che testimonia che la cantante ha una relazione segreta con Nils. Per tale motivo, deciderà di portare via la neonata.

Sentendosi scoperta, Xenia commetterà un gesto ignobile. La donna punterà una pistola contro Joshua, ma Denise si metterà in mezzo e salverà la vita del giovane Winter. Il proiettile, però, colpirà un braccio della ragazza. Subito dopo, Xenia rinchiuderà i ragazzi sul retro del furgone e li lascerà da soli con una bottiglietta d’acqua a disposizione.