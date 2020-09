Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 13 al 19 settembre 2020 ci svelano che Eva ed il bimbo che porta in grembo correranno seri pericoli. Proprio mentre la donna si sta preparando per recarsi dal medico per una visita di controllo infatti, un violento temporale si abbatte sulla città.

Lasciata la sua camera si dirige verso l’ascensore ma, appena entrata all’interno della cabina, le si rompono le acque. Come se non bastasse un fulmine si abbatte sul Fürstenhof provocando un black out generale che provoca l’arresto dell’ascensore. Il momento del parto si avvicina ed Eva è bloccata da sola all’interno dell’ascensore.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 13 al 19 settembre 2020

In soccorso della Saalfeld arriva Tim, che dopo averla liberata dall’ascensore prova a condurla in ospedale, ma i due vengono bloccati da una frana che si è abbattuta proprio sulla strada d’accesso al Fürstenhof. Eva non è più da sola ed è finalmente riuscita ad uscire dall’ascensore, ma le cose per il suo bambino non sembrano mettersi nel migliore dei modi.

Intanto Robert cerca di fare il possibile per raggiungere Eva ed essere al suo fianco durante il parto, ma anche lui deve fare i conti con le strade bloccate che lo costringono a tentare di raggiungere l’hotel a piedi. Con lui c’è Werner, che non se l’è sentita di lasciare il figlio da solo e si è incamminato con lui in mezzo alla bufera di neve.

A fare da assistente a Tim durante il parto di Eva c’è Franzi: i due riescono a far nascere il bambino e subito dopo, sopraffatti dall’emozione, si scambiano un bacio appassionato. Un attimo dopo però Tim si rende conto di avere delle responsabilità nei confronti del bambino che si trova nel grembo di Nadja e, seppure a malincuore, decide di prendere seriamente il suo matrimonio.

Solo pochi giorni prima Franzi non riusciva a credere che Tim avesse davvero sposato Nadja e disperata aveva finito per confidarsi con Hildegard. Le aveva raccontato i suoi sospetti sulla relazione tra Nadja e Dirk,ed era stata messa in guardia dall’altra, che le aveva consigliato di non diffondere certe voci al Fürstenhof.

Spoiler Tempesta d’Amore: i problemi di Michael

Michael, davanti alle perplessità della moglie che teme che lui abbia di nuovo ripreso ad abusare dei farmaci anziché scusarsi la rassicura sul fatto che ha la situazione sotto controllo.

Quando poi però i due si recano a trovare Eva per vedere il bambino, Michael rischia di farlo cadere a causa degli effetti dei farmaci e solo il tempestivo intervento di Natascha riesce ad evitare la tragedia.

Le nostre news per il momento terminano qui. Per sapere cos’altro ci attende l’appuntamento è per la prossima settimana, quando gli spoiler tedeschi ci porteranno nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.