Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 1 al 5 giugno 2020 ci svelano che al Fürstenhof i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Le vicende della prima settimana di giugno vedono Franzi alle prese con una nuova delusione d’amore. Si tratta ancora una volta di Tim.

La ragazza decide infatti di anticipare il figlio di Cristoph andando a prenderlo in hotel, ma mentre si trova nella hall lo vede in compagnia di una ragazza. I due sono abbracciati e si baciano e Franzi può udire la donna mentre gli sussurra che le è mancato molto.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trama puntate dal 1 al 5 giugno 2020

Cristoph si trova, suo malgrado, ancora al centro della scena. Parlando con Linda scopre che quest’ultima è innamorata del signor Konopka. In seguito Cristoph riceve una comunicazione con cui viene informato che non è più legalmente il tutore di Annabelle e che non può più disporre delle quote della figlia.

A chiedere aiuto all’uomo arriva anche Nadja che, dopo aver avuto una discussione con Tim ed aver appreso che non è più lei la donna dei suoi sogni e che in realtà Tim è impegnato ed innamorato di un’altra donna, chiede aiuto a Cristoph e trova nel padre del suo ex fidanzato un prezioso alleato.

Spoiler Tempesta d’Amore: l’illusione di Jessica

A seguito di un piccolo infortunio, Jessica trova un anello. Questo le fa pensare che si tratti di un dono destinato a lei e che il veterinario si sia finalmente deciso a farle la tanto attesa proposta di matrimonio. Purtroppo però le cose non stanno così e ad attendere Jessica vi è una profonda delusione.

Robert è intento a costruire la culla insieme a Michael. Mentre i due sono al lavoro Robert non può fare a meno di notare che le mani del dottore tremano visibilmente.

Quali altri colpi di scena vi saranno al Fürstenhof a tenere incollati allo schermo i tantissimi appassionati della soap Tempesta d’amore? Seguiteci. Lo scopriremo insieme nelle prossime anticipazioni di Sturm del Liebe.