Un periodo poco felice attende Noah nelle prossime puntate Tempesta d’Amore. Il secondogenito di Alexandra e Markus sarà protagonista di un ritorno di fiamma dopo l’arrivo di Greta al Fürstenhof. Tra il giovane e la nuova chef dell’hotel c’era stata una storia in passato, e il suo ritorno finirà per riaccendere la fiamma in Noah, che si allontanerà così da Valentina. Mentre il ragazzo cercherà di fare chiarezza sui suoi sentimenti, riceverà però una doppia doccia fredda e finirà per perderle entrambe. Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4.

Tempesta d’amore, spoiler tedeschi: Noah protagonista di un triangolo amoroso

Un nuovo triangolo amoroso sta per arrivare al Fürstenhof, e il protagonista sarà un personaggio che fino a questo momento è rimasto in ombra. Stiamo parlando di Noah Schwarzbach, il secondogenito di Alexandra e Markus. Il ragazzo è da tempo innamorato di Valentina Saalfeld, ma è anche convinto che lei lo consideri solo un amico. Noah ignora che il suo sentimento è in realtà ricambiato dalla giovane, che con il passare del tempo ha iniziato a vederlo sotto una nuova luce.

Sarà proprio in questo scenario che si inserisce Greta, l’ex di Noah, giunta all’hotel per rimpiazzare André tra i fornelli. La nuova chef riaccende nel figlio di Alexandra – ancora profondamente scosso dopo la morte della sorella Vroni – quel sentimento che li aveva uniti tanti anni prima. Ormai sicuro di non avere speranze con Valentina, Noah si lascia andare a un lungo bacio con Greta. La scena viene però osservata dalla giovane Saalfeld, e le provoca una fitta di gelosia.

Valentina si allontana nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

La ragazza – che stava iniziando a pensare di aver trovato l’uomo della sua vita – è delusa nel vedere il bacio tra Noah e Greta. Valentina si allontana in fretta senza essere vista da nessuno. La sua disperazione aumenta quando scopre che Greta è stata il primo grande amore di Noah. Ormai convinta di non avere chance, decide così di prendere le distanze da Schwarzbach, chiudendo i rapporti con lui senza fornirgli nessuna spiegazione.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Noah perde anche Greta

Dopo aver perso Valentina, Noah riceve un rifiuto anche da Greta. L’ex gli confessa infatti di provare una forte attrazione per lui, ma continua dicendogli che non intende iniziare una relazione, visto che – già in passato – ha perso un lavoro per colpa sua.

Greta non vuole rischiare questo nuovo impiego, intraprendendo una relazione con Noah, e il ragazzo – dopo l’allontanamento di Valentina – deve dire addio anche al sogno di una love story con Greta.

Noah resterà quindi solo? Per il momento possiamo solo anticiparvi che queste vicende saranno solo l’inizio di un triangolo amoroso che ci terrà compagnia per diverse settimane, facendoci trattenere il fiato e regalandoci nuovi colpi di scena.