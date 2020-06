Techetechetè Sanremo: una puntata speciale interamente dedicata al Festival della Canzone Italiana. Proprio così, ogni settimana di martedì il programma composto da video frammenti tratti dal tesoro dalle teche della RAI, celebra l’evento musicale per eccellenza della musica italiana.

Techetechetè celebra Sanremo con la puntata speciale di martedì 7 luglio 2020 alle ore 20.35 in onda come sempre su Rai1. Il celebre programma, tra i più amati e seguiti dal pubblico, ogni martedì celebra il Festival di Sanremo proponendo ai telespettatori video frammenti estrapolati da alcune delle edizioni più belle della kermesse canora italiana conosciuta in tutto il mondo.

Tanti, tantissimi gli artisti italiani che hanno partecipato al Festival della Canzone di Sanremo: da Domenico Modugno a Mia Martini, da Mina ad Adriano Celentano a Loredana Bertè. Tanti poi i giovani talenti che, dopo aver trionfato nella categoria Nuove Proposte hanno spiccato il volo diventando dei veri big della musica italiana nel mondo.

Qualche esempio? Pensiamo a Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Nek e Zucchero. Come dimenticare però le grandi donne che hanno rivoluzionato e stravolto il palcoscenico di Sanremo con i loro look anticipando mode e tendenze come Loredana Bertè, Donatella Rettore oppure Anna Oxa.

Sanremo però non è solo musica, ma anche spettacolo a 360°. Un palcoscenico dove a volte la musica è passata in secondo piano per lasciare spazio al gossip e al chiacchiericcio, alla polemica per fortuna messa a tacere da voci del calibro di Giorgia o Antonella Ruggiero.

Questo e tanto altro è stato, è e continuerà ad essere il Festival di Sanremo che quest’anno è tornato agli albori di un tempo grazie alla conduzione di Amadeus e Fiorello che, dopo il boom di ascolti, sono pronti a bissare per la prima edizione post Covid-19.

