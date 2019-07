Cosa ci dobbiamo aspettare dalla prossima puntata di Techetechetè? La programmazione 2019 prevede, secondo le anticipazioni di sabato 27 luglio 2019, una puntata denominata SuperStar dedicata a due volti molto amati del panorama musicale italiano. Quali? Si tratta di due donne molto famose che hanno fatto la storia della musica e della tv.

Techetecheté programmazione 2019: due icone

Avete indovinato chi saranno le due protagoniste della nuova puntata di Techetechetè in onda su Rai 1 sabato 27 luglio 2019 in prima serata? Proviamo a mettere insieme gli indizi. Si tratta di due donne molto famose. Una ha fatto la storia della musica, della tv e del costume. Il suo ombelico e il suo caschetto biondo hanno fatto tendenza oltre che provocare qualche piccolo scandalo.

Sì, proprio così. Una protagonista dell’omaggio del programma dell’ammiraglia Rai sarà proprio l’amatissima Raffaella Carrà. La seconda icona a cui verrà reso omaggio, invece, sarà Mina. Come gli esperti e i fan ricorderanno bene le due hanno lavorato insieme nel programma Milleluci, ovvero un varietà in otto puntate che è possibile rivedere su Rai Play e che andò in onda nel 1974 dal 16 marzo all’11 maggio circa.

Rivedere Mina in tv, seppur in spezzoni di spettacoli già andati in onda, sarà una occasione molto ghiotta per i suoi fan. La cantante non si mostra da tempo immemore.

Sarà, però, comunque emozionante rivedere anche Raffaella Carrà durante i suoi esordi o nel clou della sua carriera nonostante la conduttrice sia apparsa su Rai 3 anche pochi mesi fa alla guida di un famoso programma di cui è stata ospite pure Maria De Filippi.

Techetecheté: il meglio del meglio

In questi ultimi sabati sera il programma di Rai 1 ha mostrato ai telespettatori il meglio del meglio delle teche Rai. Sono andati in onda così spezzoni di trasmissioni tv che hanno fatto la storia e che hanno fatto riemergere, in chi li guardava, grandi ricordi.

Da Mimì a Loredana Bertì, passando per Gianni Morandi: il pubblico ha potuto cantare e ballare davanti alla tv, ma anche ripensare a momenti belli o brutti della propria vita legati a determinate canzoni.

Facendo rivivere a tutti, con un pizzico di nostalgia, il passato, però, Rai 1 ha costruito il suo successo. I dati Auditel gli hanno dato ragione. Sabato sera dopo sabato sera, infatti, la proposta si è confermata vincente.