Tananai è caduto dal palco? In un video pubblicato su diversi profili Twitter, e che sia girando anche su altri social, il cantante durante una delle sue ultime esibizione pare tenti di discendere dal palcoscenico per raggiungere la folla sottostante, e ad un certo punto si vede l’artista cadere a terra e gli addetti alla sicurezza del concerto tentare di rialzarlo.

Tananai è caduto dal palco? Ecco cosa è accaduto: il video

È molto probabile che la versione possa essere proprio questa, e che a far inciampare Tananai, tanto da farlo cadere al suolo, sia stata una delle casse audio che solitamente si trovano in prossimità del palcoscenico dove gli artisti si esibiscono.

Sulle condizioni di Tananai al momento non ci sono notizie certe, sicuramente si tratta di nulla di grave. Al momento l’unica rassicurazione arriva da alcuni fan che sempre attraverso i social scrivono: “Buongiorno Alberto (Nome vero di Tananai) sta bene ora posso respirare”.

Un altro fan, in merito a quanto avvenuto durante la serata scrive: “ma è successo di tutto, è caduto dal palco mentre scendeva ma ha fatto una brutta caduta e si è rotto l’inear, poi durante baby goddamn di è tirato il microfono in faccia + si è scheggiato un dente”.

Gli artisti caduti dal palco in passato

In passato sono tanti gli artisti che sono caduti dal palcoscenico durante l’esibizione in un loro concerto. Come non ricordare l’episodio che vide protagonista l’irrefrenabile Gianni Morandi, che con la sua vivacità e con il suo modo di tenere il palco, durante una sua esibizione sul palcoscenico del Radio Italia Live a Palermo, non si accorse che si stava avvicinando al bordo del palco e cadde.

La lista dei cantanti che sono caduto dal palcoscenico è lunga. Axl Rose, scivolò mentre si esibiva all’ Hyde Park di Londra. Prima di lui era caduto Bruce Springsteen alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Prima ancora toccò al leader dei Litfiba che, durante il concerto presso l’Alcatraz di Milano, ha fatto una rovinosa caduta. Ma da Madonna a Lady Gaga passando per Katy Perry, Bono e Robbie Williams, la lista è molto lunga.

Video – Tananai cade dal palco durante il concerto

Ecco il video con il momento in cui il cantante Tananai cade forse nell’intento di scendere dal palcoscenico durante una delle sue ultime esibizioni a un concerto.