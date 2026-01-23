Tali e Quali 2026, il varietà condotto da Nicola Savino, entra nel vivo con il terzo appuntamento trasmesso in prima serata su Rai1. Scopriamo giudici, giuria e tutte le anticipazioni sui concorrenti della puntata di stasera, venerdì 23 gennaio 2026!

Tali e Quali 2026, quando inizia su Rai 1 e ospiti del 23 gennaio 2026

Stasera, venerdì 23 gennaio 2026, dalle ore 21.30 va in onda la terza puntata di “Tali e Quali 2026“, il varietà condotto da Nicola Savino, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La competizione entra nel vivo ad una settimana dalla finale che decreterà il vincitore di questa edizione. Da stasera, infatti, il programma entra nella fase decisiva con l’esibizione di altri 10 artisti non professionisti, pronti a mettersi in gioco interpretando grandi nomi della musica italiana e internazionale. Come sempre tutti i 10 artisti si esibiranno dal vivo visto che tutte le esibizioni, come da tradizione, saranno rigorosamente dal vivo con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tutte le esibizioni live dei 10 concorrenti saranno sottoposte, come sempre, al giudizio della giura che deciderà il loro futuro. Chi tra loro riuscirà a conquistare uno dei posti disponibili per la finalissima?

Tali e Quali 2026, giuria e giudici della semifinale

Un ruolo decisivo nella semifinale di Tali e Quali 2026 è affidato alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez. Ai tre giudici si aggiungerà una quarto giudice a sorpresa: Orietta Berti. Chi tra i 10 concorrenti protagonisti di puntata riuscirà a ottenere il maggior numero di voti e ad accedere alla finalissima del 30 gennaio, insieme al secondo classificato di puntata?

I due artisti che riusciranno ad arrivare alla finale si esibiranno il 30 gennaio, insieme ai due classificati delle prime due puntate e ai migliori interpreti delle edizioni precedenti. L'obiettivo dei concorrenti è quello di conquistare il titolo di 'Campione di Tali e Quali 2026.