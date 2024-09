Tale e Quale Show 2024 al via: concorrenti, giudici e quando in tv

Manca pochissimo alla quattordicesima edizione di ‘Tale e Quale Show 2024‘. Il programma condotto da Carlo Conti presenta molte novità. Scopriamo insieme quando andrà in onda, chi sono i concorrenti e i nuovi giudici.

Tale e Quale Show 2024: il cast degli 11 concorrenti e quando in tv

Sta per partire una nuova e attesissima edizione di ‘Tale e Quale Show 2024‘. Al timone del programma che fa compagnia agli italiani il venerdì sera c’è come sempre Carlo Conti. La prima puntata è prevista per il 20 settembre 2024 in prima serata su Rai1 alle ore 21.30. Tante le novità a cominciare dal cast. Non ci sarà più la coppia dei ripetenti, formata da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, ma ben 11 concorrenti tra vecchie e nuove conoscenze del mondo televisivo e del web.

Altra importante novità è la presenza dei duetti: tra due degli 11 protagonisti o tra uno di loro e un ospite. Questo l’elenco di chi si metterà in gioco a ‘Tale e Quale Show 2024‘ imitando nella voce e nell’outfit i cantanti:

Justine Mattera (showgirl, attrice e conduttrice)

(showgirl, attrice e conduttrice) Amelia Villano (speaker radiofonica, comica ed imitatrice)

(speaker radiofonica, comica ed imitatrice) Kelly Joyce (cantante francese nota per “Vivre la vie”)

(cantante francese nota per “Vivre la vie”) Giulia Penna (attrice e content creator)

(attrice e content creator) Verdiana Zangaro (cantante, partecipò ad “Amici”, fa parte del trio Le Deva)

(cantante, partecipò ad “Amici”, fa parte del trio Le Deva) Carmen Di Pietro (showgirl e attrice)

(showgirl e attrice) Roberto Ciufoli (attore e comico, ex membro della Premiata Ditta)

(attore e comico, ex membro della Premiata Ditta) Thomas Bocchimpani (cantante, ex “Amici”)

(cantante, ex “Amici”) Feysal Bonciani (cantante e attore, interpretò Giuda a teatro in “Jesus Christ Superstar”)

(cantante e attore, interpretò Giuda a teatro in “Jesus Christ Superstar”) Massimo Bagnato (attore e comico, già nel cast di “Zelig”)

(attore e comico, già nel cast di “Zelig”) Simone Annicchiarico (conduttore, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli)

Cambiamenti anche nella giuria, dopo tanti anni nel programma lascia Loretta Goggi. Confermati invece Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio a cui si affianca Alessia Marcuzzi-

L’ospite vip della prima puntata

Aumentano anche i momenti di varietà nello show grazie alla presenza ogni settimana di un giudice vip. Protagonista della prima puntata di ‘Tale e Quale Show 2024‘, in onda il 20 settembre, sarà Stefano De Martino, ora al timone di ‘Affari Tuoi‘.