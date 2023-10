Tutto pronto per una nuova puntata di Tale e Quale Show 2023, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera di Rai1. Scopriamo tutte le anticipazioni e le imitazioni della puntata di stasera, venerdì 13 ottobre 2023!

Tale e Quale Show 2023, imitazioni dei concorrenti: chi sarà il vincitore di puntata?

Venerdì 13 ottobre 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con la quarta ed imperdibile puntata di “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Dopo il grandissimo successo di ascolti della scorsa settimana, si riaccendono i riflettori sul varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e trasmesso in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Come sempre protagonisti indiscussi della puntata saranno i concorrenti di questa tredicesima edizione. Un cast davvero stellare che vedrà ognuno di loro calarsi nei panni di grandi personaggio del mondo dello spettacolo e della musica con l’obiettivo di meravigliare e a emozionare il pubblico in studio e da casa.

Ecco le imitazioni e gli abbinamenti dei concorrenti della serata di stasera, venerdì 13 ottobre 2023:

Ginevra Lamborghini sarà Miley Cyrus;

sarà Miley Cyrus; Ilaria Mongiovì si calerà nei panni di Arisa;

si calerà nei panni di Arisa; Pamela Prati imiterà Rosanna Fratello;

imiterà Rosanna Fratello; Jasmine Rotolo avrà le sembianze di Macy Gray;

avrà le sembianze di Macy Gray; Maria Teresa Ruta si metterà alla prova con Heather Parisi;

si metterà alla prova con Heather Parisi; Jo Squillo omaggerà la grandissima Raffaella Carrà;

omaggerà la grandissima Raffaella Carrà; Alex Belli interpreterà Stash dei The Kolors;

interpreterà Stash dei The Kolors; Gaudiano nei panni di Al Bano;

nei panni di Al Bano; Licitra sarà tale e quale a Adam Levine;

sarà tale e quale a Adam Levine; Scialpi proverà il bis con Boy George;

proverà il bis con Boy George; Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni ricorderanno i miti Modugno, Franco e Ciccio

Chi sarà il vincitore della quarta puntata?

Tale e Quale Show, i giudici voteranno con il pubblico il vincitore di puntata

Tutte le performance dei concorrenti di Tale e Quale Show 2023 saranno live accompagnate dagli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. A giudicare le performance la giuria del programma composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio. Come sempre ci sarà anche un quarto giudice a sorpresa ‘tale a quale’ a un personaggio famoso.

Ricordiamo che anche il pubblico da casa è chiamato ad esprimere la propria preferenza tramite Facebook e X. Le tre esibizioni più votate guadagneranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Tale e Quale Show è anche social: durante la diretta potete commentare le esibizioni dei protagonisti con l’hastag #taleequaleshow su Facebook e X.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2023 è in prima serata su Rai1.