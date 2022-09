In questi anni l’abbiamo conosciuta per le sue barzellette e la sua travolgente ironia. Valentina Persia è una comica molto amata dal pubblico. E’ diventata famosa tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, facendo sorridere gli italiani a La sai l’ultima? con le sue barzellette, tornando nota agli appassionati di tv grazie alla partecipazione al reality L’Isola dei famosi. Ora Valentina Persia è pronta al stupire il pubblico nella nuova edizione di Tale e quale Show, in partenza il 30 settembre in prima serata su Raiuno. Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Valentina Persia a cui abbiamo chiesto come stia vivendo questa esperienza.

Intervista a Valentina Persia

“Volevo fortemente partecipare a questo programma ed erano tre anni che facevo il provino. Non sono una cantante ma amo la terra, la carnalità, la visceralità e tutto quello che proviene dalla pancia. Dopo trent’anni di recitazione e ballo ora è arrivato anche il canto e sono pronta a divertirmi”.

Con quali aspettative Valentina partecipa a questo programma dopo L’Isola dei Famosi? E’ lei a chiarirlo: “Ho molte aspettative. Quando mi hanno chiesto di fare il provino ero emozionata e quando ho saputo di essere stata presa lo ero anche di più. Dopo l’Isola dei Famosi non potevo non sfoggiare la mia bellezza”.

Valentina Persia ci ha poi svelato quale personaggio le piacerebbe imitare: “Mi piacerebbe imitare Gabriella Ferri. Fa parte della mia romanità e del mio essere verace e gitana. Il 30 settembre uscirà una cover dedicata a lei. Ho voluto rendere omaggio a una grande donna”.

Valentina Persia si troverà a competere con Gilles Rocca con cui ha vissuto l’esperienza da naufraga. Ora però Valentina sembra essersi lasciata alle spalle quei momenti duri e difficili: “All’Isola dei Famosi è stato difficile dover gestire la lontananza dai propri affetti ma anche la mancanza di cibo. Ho sofferto molto la fame. Con Gilles ci siamo rincontrati ed è bastato uno sguardo e ci è sembrato di rivederci ancora in quegli atolli dell’Honduras. Ci siamo abbracciati e tra noi c’è amicizia”.

Quando le facciamo notare che la dimestichezza con le imitazioni potrebbe avvantaggiarla nella gara, Valentina ci fa notare: “Ci tengo a sottolineare che non sono una imitatrice. Sono un’attrice che ha facilità con i dialetti e per gioco provo ad imitare. Cercherà di mettere a frutto i miei trent’anni di carriera”.

Valentina Persia ha due figli che hanno sei anni. Durante l’Isola dei Famosi, Valentina aveva spesso parlato di un periodo difficile in cui si era ritrovata a dover affrontare la maternità da sola. A conclusione dell’intervista, le abbiamo chiesto cosa le abbiano detto i figli di questa nuova avventura: “Sono ancora un po’ piccoli ma sono felici di questa mia partecipazione soprattutto per il fatto che stavolta non dovrò partire per l’Honduras”.

Intervista Video