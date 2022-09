Dal 30 settembre torna su Raiuno Tale e quale show. Dopo il successo dello scorso anno, Carlo Conti è pronto ancora una volta ad intrattenere il pubblico in otto puntate all’insegna della leggerezza e del divertimento. Nel cast di questa edizione figurano Elena Ballerini, conduttrice ed inviata di Mezzogiorno in Famiglia e Citofonare Rai 2, Rosalinda Cannavò, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Samira Lui, terza classificata a Miss Italia nel 2017, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia, Andrea Dianetti, ex concorrente di Amici nel 2006, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino Spadaccino, ex concorrente di Amici nel 2004, e Francesco Paolantoni in qualità di ripetente. Ad affiancarlo Gabriele Cirilli. Confermati nella giuria anche per quest’anno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. In ogni puntata ci sarà poi un quarto giudice a sorpresa.

Tale e quale show 2022: la conferenza stampa

Ieri si è svolta la tradizionale conferenza stampa di presentazione a cui hanno preso parte i concorrenti, i giurati, Carlo Conti e il direttore Prime Time Stefano Coletta. Carlo Conti è stato il primo a prendere la parola e ha ricordato Fabrizio Frizzi e Gigi Proietti: “Non ero convintissimo del format spagnolo, era un format fatto un po’ alla carlona, ero perplesso. Poi, ho pensato ai grandi professionisti della Rai, dal trucco al parrucco, e a Loretta Goggi, che, per me, è fondamentale avere nella giuria: erano gli elementi che mancavano. Dopo dieci anni, posso dire di averci visto bene. Abbiamo fatto un grande lavoro con gli autori. Ringrazio Giorgio Panariello, che è qui da quattro anni, e Cristiano Malgioglio. Un ricordo delle edizioni passate? Non posso non ricordare Fabrizio Frizzi. Quell’edizione, la ricordo con affetto. Ancora oggi, questi studi non riesco a chiamarli Studi Fabrizio Frizzi. Questo programma è un varietà, è uno spettacolo, i concorrenti fanno una gara con se stessi. Quest’anno, abbiamo un grande cast, ringrazio in particolare Valeria Marini e Alessandra Mussolini che non hanno nulla da dimostrare e che hanno accettato solo per divertirsi”.

In questa nuova edizione, Cristiano Malgioglio ha trovato pane per i suoi denti. Dopo Alba Parietti, nel suo mirino finiranno Alessandra Mussolini e Valeria Marini: “Valeria Marini e Alessandra Mussolini saranno il mio punto forte, sono due mie amiche. Con Alessandra, abbiamo fatto un disco insieme. Spero di dare del mio meglio, vi dovete solo divertire. Sarò molto acido, questo è il mio ruolo”.

Carlo Conti non avverte la stanchezza dopo dodici anni ininterrotti dalla prima edizione di Tale e quale show tanto che in conferenza ammette di non aver mai pensato di abbandonare il programma: “Un programma che fai per tanti anni ha bisogno di qualche ritocco, ogni anno, come se fosse un’automobile. Il conducente, invece, no perché il conducente si diverte a guidare. Anche per Tale e Quale Show, è così. Lasciare questo programma? No, finché mi diverto”.

E sulla possibilità di rivedere I Migliori anni, si sbilancia: “Sarei pronto a rifarlo”. Anche il direttore Stefano Coletta sembra andare nella stessa direzione pur confermando la sua volontà di continuare un percorso di innovazione: “Quest’anno, abbiamo fatto il punto su I Migliori Anni. E’ un format che ha riposato e che ha tutta la forza per ritornare. Carlo, però, è molto generoso anche nell’intraprendere percorsi nuovi e noi direttori siamo chiamati anche per rinnovare. Vorrei continuare con Carlo quel percorso di innovazione. The Band è stato un formato molto complicato perché l’identità unica arriva più facilmente al pubblico ma è stato un altro spicchio di questa innovazione che io porterò sempre avanti. Possono arrivare altri programmi nuovi”.

Durante la conferenza stampa, Stefano Coletta ha nuovamente espresso il suo desiderio di riportare in prima serata Loretta Goggi. Secondo alcune indiscrezioni, Loretta avrebbe rinunciato ad una serata celebrativa della sua carriera ma anche al format La Canzone Segreta, condotto per una edizione da Serena Rossi. Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto a Loretta Goggi se avesse in cantiere un’idea che potesse convincerla a ritornare in prima serata. Loretta ha spiegato: “Intanto questo corteggiamento, se porta a un matrimonio, sono molto contenta. Sono libera e disponibile. A parte gli scherzi, se dovessi tornare a fare televisione, vorrei un programma che fosse adatto a me, alla mia età, alla donna che sono oggi, alla voce che ho oggi e non fosse legato a ricordi nostalgici, malinconici, del mio passato. Vorrei una cosa adatta a me e quindi con Stefano ci stiamo pensando, scoppierà il cervello prima o poi, e se succederà sarò molto emozionata. Ho dovuto rinunciare, purtroppo, a un film e a una fiction su Mediaset per partecipare a Tale e Quale, ho un futuro davanti, c’ho tutta una vita davanti, questa è la verità”.

Tale e quale show si scontrerà con la nuova serie Viola come il mare con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Carlo Conti non teme però la gara degli ascolti: “Francesca Chillemi è stata la mia prima Miss Italia. A livello di bellezza, Cirilli compete tranquillamente con Can Yaman! A parte gli scherzi, sono anni che non vivo più la frenesia degli ascolti. Noi diamo il massimo delle nostre possibilità. Oggi, ogni telespettatore, ormai, può costruirsi il suo palinsesto”.

Dopo Tale e quale show, per Carlo Conti sono in arrivo due spinoff del programma. Oltre a Tali e quali, ci sarà una puntata speciale dedicata a Telethon dal titolo NaTale e Quale Show alla quale prenderanno parte alcuni dei concorrenti visti nelle passate edizioni dello show.