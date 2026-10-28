Torna “Tale e Quale Show 2026”, il varietà condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Scopriamo gli ospiti e le imitazioni della puntata di stasera, mercoledì 28 ottobre 2026, su Rai1.

Tale e Quale Show 2026 stasera la quinta puntata: giuria ed anticipazioni

Stasera, mercoledì 28 ottobre 2026, dalle ore 21.30 va in onda una nuova puntata di “Tale e Quale Show 2026“, il varietà campione d’ascolti presentato da Carlo Conti su Rai1. L’appuntamento, tramesso in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, vedrà esibirsi un cast di concorrenti chiamati ad imitare e/o omaggiare grandi nomi e personaggi del mondo della musica italiane ed internazionale. Tutto il cast sarà poi chiamato dinanzi alla giuria composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio che dovranno giudicare e dare i voti alle esibizioni dei concorrenti.

Accanto alla giuria un giudice speciale, anzi questa sera saranno due: si tratta di

Sergio Friscia e Andrea Delogu. Ma chi ha vinto l’ultima puntata? La puntata del 21 ottobre 2026 ha visto trionfare Max Paiella con il suo omaggio a Charles Aznavour con un totale di 86 punti. A seguire al secondo posto Roberta Morise con 74 punti nei panni di Gianna Nannini e terza posizione per Selma che ha racimolato circa 70 punti. Chi sarà il vincitore della sesta puntata di stasera? Siete curiosi di scoprire quali saranno gli abbinamenti e le imitazioni della puntata del 28 ottobre?

Tale e Quale Show 2026, concorrenti ed imitazioni della sesta puntata del 28 ottobre

La gara di “Tale e Quale Show 2026” riparte con nuove imitazioni e performance dal vivo con la quinta diretta del 21 ottobre 2026. Ecco le imitazioni e trasformazioni di stasera:

Roberta Morise omaggerà Bonnie Tyler

omaggerà Bonnie Tyler Paola Perego sarà Max Pezzali

sarà Max Pezzali Vladimir Randazzo nei panni di Tony Hadley

nei panni di Tony Hadley Selma imiterà Dionne Warwick

imiterà Dionne Warwick Jasmine Carrisi nei panni di Elettra Lamborghini

nei panni di Elettra Lamborghini Insinna e Cirilli nell’imitazione di Dracula e Morticia

nell’imitazione di Dracula e Morticia Andrea Perroni sarà Amedeo Minghi

sarà Amedeo Minghi Anna Pettinelli come Gloria Estefan

come Gloria Estefan Stefano Meloccaro imiterà Fiorello

imiterà Fiorello Maddalena Corvaglia sarà Fiordaliso

sarà Fiordaliso Max Paiella inviterà Jovanotti

Come successo per le precedenti puntate, oltre al voto della giuria, sarà fondamentale e determinante anche il voto del pubblico da casa chiamato a valutare le performance ed imitazioni del cast di concorrenti tramite i social.

Ricordiamo che tutte le esibizioni saranno dal vivo congli arrangiamenti ad opera del maestro Pinuccio Pirazzoli, mentre le coreografie sono di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. A votare le esibizioni la giuria, ma anche il pubblico da casa che tramite i social potrà assegnare rispettivamente 5, 3 e 1 punto che si sommeranno alle valutazioni della giuria.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2026 è il mercoledì in diretta su Rai1.