Ascolti tv di martedì 27 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tutto l’amore che resta” contro “Zelig 30“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 27 ottobre 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Tutto l’amore che resta vs Zelig 30 | Auditel del 27 ottobre 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tutto l’amore che resta” contro “Zelig 30”. Chi ha vinto?
Rai 1: Tutto l’amore che resta, la nuova fiction con Raoul Bova ha incollato alla tv 2.773.000 spettatori pari allo 16.3% di share.
Su Rai 2: Formidabile!, il programma che ripercorre titoli, personaggi e momenti cult che hanno segnato la storia di Rai2 condotto da Eleonoire Casalegno ha intrattenuto 500.000 spettatori pari al 3.4% di Audience.
Rai 3: Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi dedicato all’attualità con inchieste, interviste e reportage dal campo ha informato 255.000 spettatori con il 2.1% di auditel.
Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha interessato 1.032.000 telespettatori pari ad uno share dello 9.1%.
Canale 5: Zelig 30, la quarta puntata del comic show condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz ha strappato un sorriso 1.858.000 spettatori con uno share del 16.8%.
Italia 1: Io sono nessuno, il film del 2021 diretto da Il’ja Najšuller con protagonista Bob Odenkirk ha appassionato 1.098.000 spettatori con il 6.5% di audience.
La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.674.000 spettatori e il 11.5% e 478.000 spettatori e il 8.8% nella parte chiamata DiMartedì Più.
Tv8: X-Factor 2026, il talent musicale condotto da Giorgia ha raccolto 597.000 spettatori spettatori con il 4.9% di share.
Nove: Letters to Santa, la commedia sentimentale del 2023 diretta da John Stimpson ha incuriosito 228.000 spettatori con il 1.6% di share.
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi di Stefano De Martino: 4.407.000 spettatori con il 22% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.354.000 spettatori con il 21.9% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 27 ottobre 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.510.000 spettatori con il 15.2% nella prima parte e 1.680.000 spettatori con il 20.3% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 1.418.000 spettatori con uno share del 17.8%;
- Vita in diretta: 1.511.000 spettatori con il 18.1% nella presentazione e 1.993.000 spettatori con il 18.8%..
CANALE 5
- Grande Fratello Vip 2026: 1.927.000 spettatori e il 16.6%;
- Beautiful: 2.082.000 telespettatori con uno share del 18.5%;
- Forbidden Fruit: 2.085.000 spettatori e il 19.8% di share;
- Uomini e Donne: 2.074.000 spettatori e il 23%;
- Tutto per la mia Famiglia: 1.920.000 spettatori pari al 23.6%;
- Amici di Maria De Filippi: 1.307.000 spettatori pari al 16.9%;
- Dentro la Notizia: 1.344.000 spettatori pari al 16.8% nella prima parte e spettatori pari al 15% nella seconda parte chiamata Le Voci.