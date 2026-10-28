Ascolti tv di martedì 27 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tutto l’amore che resta” contro “Zelig 30“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 27 ottobre 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Tutto l’amore che resta vs Zelig 30 | Auditel del 27 ottobre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tutto l’amore che resta” contro “Zelig 30”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tutto l’amore che resta, la nuova fiction con Raoul Bova ha incollato alla tv 2.773.000 spettatori pari allo 16.3% di share.

Su Rai 2: Formidabile!, il programma che ripercorre titoli, personaggi e momenti cult che hanno segnato la storia di Rai2 condotto da Eleonoire Casalegno ha intrattenuto 500.000 spettatori pari al 3.4% di Audience.

Rai 3: Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi dedicato all’attualità con inchieste, interviste e reportage dal campo ha informato 255.000 spettatori con il 2.1% di auditel.

Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha interessato 1.032.000 telespettatori pari ad uno share dello 9.1%.

Canale 5: Zelig 30, la quarta puntata del comic show condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz ha strappato un sorriso 1.858.000 spettatori con uno share del 16.8%.

Italia 1: Io sono nessuno, il film del 2021 diretto da Il’ja Najšuller con protagonista Bob Odenkirk ha appassionato 1.098.000 spettatori con il 6.5% di audience.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.674.000 spettatori e il 11.5% e 478.000 spettatori e il 8.8% nella parte chiamata DiMartedì Più.

Tv8: X-Factor 2026, il talent musicale condotto da Giorgia ha raccolto 597.000 spettatori spettatori con il 4.9% di share.

Nove: Letters to Santa, la commedia sentimentale del 2023 diretta da John Stimpson ha incuriosito 228.000 spettatori con il 1.6% di share.

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 4.407.000 spettatori con il 22 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.354.000 spettatori con il 21.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 27 ottobre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.510.000 spettatori con il 15.2 % nella prima parte e 1.680.000 spettatori con il 20.3 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.418.000 spettatori con uno share del 17.8 %;

: spettatori con uno share del %; Vita in diretta: 1.511.000 spettatori con il 18.1% nella presentazione e 1.993.000 spettatori con il 18.8%..

CANALE 5