Prende forma la nuova edizione di Tale e Quale Show 2026, il varietà di successo condotto da Carlo Conti su Rai1. Il conduttore ha annunciato il cast di concorrenti e partecipanti pronto a mettersi in gioco da settembre 2026.

Tale e Quale Show 2026, cast di concorrenti e partecipanti

Cresce l’attesa per la nuova edizione di Tale e Quale Show 2026, la sfida tra vip pronti a imitare grandi star del mondo della musica condotto ancora una volta da Carlo Conti. Un’edizione che si preannuncia ricca di novità quella in partenza dal 23 settembre in prima serata su Rai1. La prima novità riguarda il giorno di programmazione, visto che il varietà passa dal venerdì al mercoledì sera. Novità anche tra i giudici, ma scopriamo insieme il cast completo di concorrenti e partecipanti svelato dal conduttore sui profili social.

Nel cast di Tale e Quale Show 2026 vecchie glorie del mondo della televisione, ma anche volti nuovi al grande pubblico di Raiuno. Tra le veterane troviamo Paola Perego, Anna Pettinelli, Maddalena Corvaglia e il ritorno del due Flavio Insinna e Gabriele Cirilli protagonisti anche quest’anno dei “duetti impossibili”. Non mancano volti giovani come quello di Jasmine Carrisi, Selma direttamente da “Dalla Strada al Palco”, Roberta Morise, Andrea Perroni e tanti altri.

Ecco la lista dei concorrenti partecipanti di Tale e Quale Show 2026:

Paola Perego (conduttrice e autrice televisiva)

(conduttrice e autrice televisiva) Maddalena Corvaglia (showgirl e conduttrice, ex velina)

(showgirl e conduttrice, ex velina) Roberta Morise (conduttrice televisiva, ex modella)

(conduttrice televisiva, ex modella) Selma (cantante, vincitrice di “Dalla strada al palco”)

(cantante, vincitrice di “Dalla strada al palco”) Anna Pettinelli (storica voce radiofonica, ex prof di “Amici”)

(storica voce radiofonica, ex prof di “Amici”) Jasmine Carrisi (cantante, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso)

(cantante, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso) Andrea Perroni (comico, imitatore e speaker radiofonico)

(comico, imitatore e speaker radiofonico) Stefano Meloccaro (giornalista sportivo di Sky)

(giornalista sportivo di Sky) Max Paiella (comico, imitatore e musicista)

(comico, imitatore e musicista) Vladimir Randazzo (l’attore che interpreta Nunzio in “Un posto al sole”)

(l’attore che interpreta Nunzio in “Un posto al sole”) Flavio Insinna e Gabriele Cirilli

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Tale e Quale Show 2026, i giudici della nuova edizione

Oltre al cast di concorrenti e partecipanti di Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti ha svelato anche i giudici della nuova edizione. Una giuria rinnovata in parte, visto che dietro il bancone ritroveremo l’istrionico e travolgente Cristiano Malgioglio che quest’anno sarà affiancato da Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Come sempre ci sarà anche un quarto giudice che cambierà di puntata in puntata.

Allora che ne pensate del cast e della giuria di Tale e Quale Show 2026?