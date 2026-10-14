Si è conclusa da poco la quarta puntata della sedicesima edizione di Tale e Quale Show 2026, andata in onda mercoledì 14 ottobre su Rai1. L’amatissimo varietà condotto da Carlo Conti quest’anno vede in giuria oltre all’insostituibile Cristiano Malgioglio anche Elettra Lamborghinie Alessandro Siani. Quarto giudice speciale di puntata: Geppi Cucciari. Vediamo insieme chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show.

Chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show 2026: Andrea Perroni nei panni di Gino Paoli

La quarta puntata di Tale e Quale Show 2026, andata in onda mercoledì 14 ottobre, si è trasformata in un viaggio tra epoche, generi musicali e grandi protagonisti della musica italiana e internazionale, con i concorrenti pronti a mettersi alla prova tra trasformazioni sorprendenti, interpretazioni e una buona dose di ironia.

A rompere il ghiaccio con una sfida tutt’altro che semplice è stato Max Paiella, chiamato a vestire i panni di Mahmood. Per convincere il pubblico non bastano i Soldi: servono anche voce, stile e una certa dose di faccia tosta. E Paiella non si è tirato indietro, cimentandosi con il brano che ha conquistato il Festival di Sanremo nel 2019.

Dalla contemporaneità si è poi tornati indietro nel tempo, fino agli anni Settanta, con Paola Perego nei panni di Patty Pravo. Una trasformazione che ha riportato sul palco le atmosfere di una delle stagioni più iconiche della musica italiana, sulle note di un grande classico del repertorio della cantante.

Spazio poi al rock e al ritmo travolgente di sir Elton John. Con occhiali eccentrici, pianoforte e immancabile spirito rock’n’roll, Vladimir Randazzo si è trasformato nel Rocket Man, portando sul palco l’energia di Crocodile Rock.

A riportare il pubblico sulle note della musica italiana è stata Anna Pettinelli, alle prese con Amore disperato di Nada. Un brano del 1983 che, a distanza di oltre quarant’anni, continua a essere impresso nella memoria collettiva e che la concorrente ha riportato sul palco, facendo riaffiorare un ritornello che in molti conoscono ancora a memoria.

Il salto temporale è proseguito con Jasmine Carrisi, che ha raccolto la sfida di interpretare Britney Spears. Bastano le prime note di …Baby One More Time per ritrovarsi negli anni Novanta, tra sonorità pop e atmosfere che hanno segnato un’intera generazione. Jasmine si è così calata nei panni della principessa del pop, confrontandosi con uno dei brani più celebri della cantante americana.

Dagli anni Novanta si è tornati ancora una volta ai Settanta con Stefano Meloccaro, chiamato a interpretare Umberto Tozzi. Per conquistare il pubblico è bastata una parola, anzi due lettere: Tu. Un’altra occasione per riscoprire un successo intramontabile della musica italiana e riportare sul palco le sonorità di un’epoca che continua a far cantare.

Tra le sorprese della serata non è mancato un incontro musicale decisamente insolito: quello tra Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali. A renderlo possibile sono stati Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, protagonisti di un mash-up imprevedibile, di quelli che nessuno avrebbe immaginato ma che finiscono per strappare un sorriso e lasciare il segno. Un momento all’insegna dell’ironia, capace di spezzare il ritmo delle esibizioni più classiche con una combinazione tutta da rivedere.

Poi è il turno di Maddalena Corvaglia, che ha vestito i panni di Emma sulle note di Amami. Nessuna dichiarazione d’amore sussurrata: per confrontarsi con un brano così intenso servono grinta, carattere e una voce capace di trasmettere tutta la forza del pezzo. Corvaglia ha raccolto la sfida, portando sul palco l’energia richiesta da una canzone che fa dell’intensità emotiva il suo punto di forza.

Dalle delusioni d’amore può nascere qualcosa di straordinario: ne è la prova Selma, che porta in scena la grinta e l’energia di Gloria Gaynor con la celebre I Will Survive, diventata nel tempo un vero inno alla rinascita.

Bastano poche note per racchiudere un’intera vita sentimentale. Andrea Perroni rende omaggio alla sensibilità di Gino Paoli, interpretando uno dei brani più intensi e romantici del suo repertorio.

Gran finale affidato a Roberta Morise, che veste i panni della popstar Dua Lipa e conquista la scena con Training Season, regalando un’ultima esibizione all’insegna del ritmo e dell’energia.

Ancora una volta, Tale e Quale Show ha messo alla prova i suoi concorrenti tra imitazioni, ricordi musicali e accostamenti inaspettati, alternando grandi successi senza tempo a momenti più leggeri e sorprendenti. Un racconto di musica e trasformazioni in cui ogni esibizione ha rappresentato una nuova sfida, tra il desiderio di somigliare il più possibile all’originale e la voglia di conquistare il pubblico con la propria personalità.

La quarta serata ha visto trionfare Andrea Perroni che hanno interpretato Gino Paoli.

La classifica del 14 ottobre 2026 di Tale e Quale Show

Ecco di seguito la classifica con i punteggi di questa settimana e il nome del vincitore della puntata di mercoledì 14 ottobre.

Gino Paoli — Andrea Perroni — 65 punti Gloria Gaynor — Selma — 59 punti Nada — Anna Pettinelli — 57 punti Patty Pravo — Paola Perego — 51 punti Gilbert Bécaud — Insinna & Cirilli — 47 punti Elton John — Vladimir Randazzo — 43 punti Umberto Tozzi — Stefano Meloccaro — 42 punti Dua Lipa — Roberta Morise — 39 punti Mahmood — Max Paiella — 39 punti Emma — Maddalena Corvaglia — 31 punti Britney Spears — Jasmine Carrisi — 31 punti

Le esibizioni ed imitazioni della prossima puntata di mercoledì 21 ottobre 2026

Durante la diretta, Carlo Conti ha svelato ai concorrenti di Tale e Quale Show 2026 anche le imitazioni con cui dovranno confrontarsi nella prossima puntata di mercoledì 21 ottobre:

Jasmine Carrisi sarà Madame

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna saranno Vittorio De Sica e Mal

Maddalena Corvaglia sarà Lady Gaga

Selma Ezzine sarà Michael Jackson

Stefano Meloccaro sarà Lucio Battisti

Roberta Morise sarà Gianna Nannini

Max Paiella sarà Charles Aznavour

Paola Perego sarà Cher

Andrea Perroni sarà Luca Carboni

Anna Pettinelli sarà Freddie Mercury

Vladimir Randazzo sarà Samurai Jay

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2026 è per mercoledì 21 ottobre 2026 su Rai1.