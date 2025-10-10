Cala il sipario sulla terza puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show 2025, andata in onda venerdì 10 ottobre. Come accade da ben 15 anni, il varietà condotto da Carlo Conti, vede protagonisti volti noti dello spettacolo cimentarsi con esibizioni dal vivo nei panni delle grandi star della musica italiana ed internazionale. Anche quest’anno un’attenta giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi valuterà le esibizioni degli artisti in gara. Vediamo insieme chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show.

Chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show 2025: Pamela Petrarolo è la vincitrice

Inizia la terza puntata di Tale e Quale Show 2025 con un Cristiano Malgioglio vestito da “Singing in the rain”. Ospite di questa settimana Leonardo Pieraccioni.

Dopo un veloce sguardo alla classifica, il primo a esibirsi è Gianni Ippoliti che canta Renato Zero. Poi tocca a Pamela Petrarolo nei panni di Gianna Nannini. È il turno poi de Le Donatella che cantano Dancing Queen degli Abba. Carmen Di Pietro canta “L’appuntamento” di Ornella Vanoni, mentre Tony Maiello omaggia Mango.

Antonella Fiordelisi interpreta l’intensità contemporanea di Elodie, mentre Maryna, invece ci regala l’energia latina di Shakira. Samuele Cavallo veste i panni di Marco Mengoni, mentre Flavio Insinna e Gabriele Cirilli regalano un accostamento insolito: Tommy Cash e Fiorella Mannoia, mentre Peppe Quintale si cimenta con le atmosfere dance di Patrick Hernandez.

Sempre sorprendente il lavoro dietro le quinte, un ciclo continuo per costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi, affiancati dai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, con la guida dell’actor coach Emanuela Aureli.

Esibizioni quarta puntata

Durante la prossima puntata, i concorrenti di Tale e Quale Show 2025 si esibiranno imitando i seguenti personaggi:

Gianni Ippoliti sarà Gianni Morandi

Pamela Petarolo interpreterà Ivana Spagna

Le Donatella saranno Paola e Chiara

Ornella Vanoni sarà Celine Dion

Tony Maiello vestirà i panni di Harry Styles

Maryna sarà Anna Tatangelo

Flavio Insinna-Gabriele Cirilli saranno Renato Carosone e Rocco Hunt

Peppe Quintale sarà Tony Hadley

Samuele Cavallo interpreterà Massimo Ranieri

Antonella Fioredelisi farà Anna Pepe

La classifica del 10 ottobre 2025

Ecco di seguito la classifica con i punteggi di questa settimana e il nome del vincitore della puntata di venerdì 10 ottobre 2025.