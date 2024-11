Ieri sera, venerdì 8 novembre, Carlo Conti è tornato in tv con l’ottava puntata di Tale e Quale Show 2024, trasmessa in prima serata su Rai1. Il conduttore durante questa edizione è affiancato dalla giuria composta da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. A trionfare durante la serata è con 503 punti Verdiana

Chi ha vinto la ottava puntata di Tale e Quale Show 2024: Verdiana è la vincitrice della finale

Nell’ottava puntata, andata in onda l’8 novembre, la classifica finale è stata determinata combinando i voti dei giudici con le preferenze del pubblico. Gli spettatori hanno potuto votare tramite i canali social ufficiali del programma. Il podio di questa sera vede in testa quindi con 503 punti Verdiana che vince l’edizione. Arriva seconda Kelly Joyce, seguita in terza posizione da Feisal Bonciani.

Come sempre accade settimana dopo settimana in questa edizione 2024 di Tale e Quale Show, grande attesa per l’imitazione di Carmen Di Pietro, che questo venerdì si è esibita interpretando Cristiano Malgioglio. Quarto giudice speciale Paolo Bonolis.

Durante la serata fanno incursione: Clementino per fare promozione a The Voice Kids, e Francesco Giorgino per promuovere XXI Secolo – Quando il presente diventa futuro, in partenza dal prossimo lunedì, in seconda serata su Rai 1.

Tale e Quale Show 2024, classifica della puntata di ieri sera, 8 novembre

Ecco di seguito la classifica finale della puntata di ieri sera:

Kelly Joyce (Sade): 63 punti Giulia Penna (Alexia): 61 punti Verdiana (Mina): 55 punti Amelia Villano (Loredana Bertè): 55 punti Thomas (Michael Bublè): 54 punti Massimo Bagnato (Drupi): 43 punti Feisal Bonciani (Ray Charles): 42 punti Simone Annicchiarico (Elton John): 39 punti Justine Mattera (Cindy Lauper): 38 punti Roberto Ciufoli (Adriano Celentano): 29 punti Carmen Di Pietro (Cristiano Malgioglio): 25 punti

Classifica finale